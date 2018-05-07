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В Бурятии после пропажи ребенка обнаружили надпись «умрет»
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В Бурятии после пропажи ребенка обнаружили надпись «умрет» 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 7 мая — РИА Новости. Двухлетний мальчик пропал в Бурятии, на берегу реки, откуда он мог пропасть, обнаружена надпись «умрет», сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК республики Дмитрий Столяров.
По его словам, мальчик пропал в воскресенье вечером в Иволгинском районе. Мать пошла в гости к сестре и на улице около ее дома оставила своего сына играть с другими детьми. Пробыв в гостях около 20 минут, женщина вышла наружу. Сына нигде не было. Другие дети не заметили, когда и куда ушел мальчик. До настоящего времени местонахождение ребенка неизвестно.
"По данным следствия, ДНТ «Эдэм» расположено рядом с рекой «Степная Протока». Сразу после исчезновения ребенка к месту происшествия вместе с членами следственно-оперативной группы прибыл кинолог, однако служебно-розыскная собака не смогла найти след мальчика. На побережье реки, на всем протяжении вдоль населенного пункта, следов ребенка также не было обнаружено", — рассказал Столяров.
Он добавил, что «на берегу реки была обнаружена надпись „умрет“. Сейчас следователи устанавливают, кто ее сделал и имеет ли она отношение к исчезновению мальчика.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту „д“ части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные, процессуальные и поисковые мероприятия. Следователи координируют работы поисковых групп, допрашивают местных жителей, изымают биологические объекты для проведения соответствующих экспертиз. В ближайшее время на реке будет организована работа водолазов. Чтобы обследователь отдаленные участки вокруг населенного пункта готовится для использования беспилотное летательное устройство.
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