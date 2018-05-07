Древний городок Луаньчжоу

Шицзячжуан, 6 мая / Синьхуа / — Древний городок Луаньчжоу расположился на площади около 130 га в уезде Луаньсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Сегодня он выполняет комплексные функции культурной, туристической и торговой зоны, места проживания, отдыха и проведения конференций. В облике Луаньчжоу типичные культурные черты древнего северокитайского города сочетаются с красивыми и своеобразными ландшафтами в стиле водных деревень правого берега реки Янцзы.

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — Древний городок Луаньчжоу расположился на площади около 130 га в уезде Луаньсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Сегодня он выполняет комплексные функции культурной, туристической и торговой зоны, места проживания, отдыха и проведения конференций. В облике Луаньчжоу типичные культурные черты древнего северокитайского города сочетаются с красивыми и своеобразными ландшафтами в стиле водных деревень правого берега реки Янцзы.

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — Древний городок Луаньчжоу расположился на площади около 130 га в уезде Луаньсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Сегодня он выполняет комплексные функции культурной, туристической и торговой зоны, места проживания, отдыха и проведения конференций. В облике Луаньчжоу типичные культурные черты древнего северокитайского города сочетаются с красивыми и своеобразными ландшафтами в стиле водных деревень правого берега реки Янцзы.

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — Древний городок Луаньчжоу расположился на площади около 130 га в уезде Луаньсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Сегодня он выполняет комплексные функции культурной, туристической и торговой зоны, места проживания, отдыха и проведения конференций. В облике Луаньчжоу типичные культурные черты древнего северокитайского города сочетаются с красивыми и своеобразными ландшафтами в стиле водных деревень правого берега реки Янцзы.

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — Древний городок Луаньчжоу расположился на площади около 130 га в уезде Луаньсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Сегодня он выполняет комплексные функции культурной, туристической и торговой зоны, места проживания, отдыха и проведения конференций. В облике Луаньчжоу типичные культурные черты древнего северокитайского города сочетаются с красивыми и своеобразными ландшафтами в стиле водных деревень правого берега реки Янцзы.

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — Древний городок Луаньчжоу расположился на площади около 130 га в уезде Луаньсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Сегодня он выполняет комплексные функции культурной, туристической и торговой зоны, места проживания, отдыха и проведения конференций. В облике Луаньчжоу типичные культурные черты древнего северокитайского города сочетаются с красивыми и своеобразными ландшафтами в стиле водных деревень правого берега реки Янцзы.

Шицзячжуан, 6 мая /Синьхуа/ — Древний городок Луаньчжоу расположился на площади около 130 га в уезде Луаньсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/. Сегодня он выполняет комплексные функции культурной, туристической и торговой зоны, места проживания, отдыха и проведения конференций. В облике Луаньчжоу типичные культурные черты древнего северокитайского города сочетаются с красивыми и своеобразными ландшафтами в стиле водных деревень правого берега реки Янцзы.