Экспедиция «Плавучего университета» РГО летом изучит якутские криопустыни

ЯКУТСК , 7 мая. / ТАСС /. Участники второй экспедиции «Плавучего университета» якутского отделения Русского географического общества (РГО), которая пройдет летом, будут изучать якутские криопустыни и мерзлотные ландшафты средней тайги, сообщила ТАСС в понедельник руководитель проекта, председатель комиссии по развитию туризма регионального отделения РГО Розалия Иванова.

"Экспедиции состоятся в период с июля по август на реках Лена и Вилюй. В низовьях бассейна реки Вилюй будем изучать якутские криопустыни — это уникальный северный ландшафт, имеющий свою экосистему. В верховьях Лены, на территории Ленского и Олекминского районов, — влияние техногенеза на мерзлотные ландшафты средней тайги", — рассказала Иванова.

Она отметила, что в состав экспедиции войдут экологи, биологи, мерзлотоведы, озероведы, а также историки и археологи.

"Кроме научных задач, выполняем и образовательную функцию. Наставники научат студентов методам полевых исследований. Запланированы лекции для студентов и аспирантов во время плавания между населенными пунктами. На местах планируем лекции для школьников и местного населения о своих исследованиях", — добавила она.

По словам Ивановой, заявки на участие в экспедициях поступили от студентов и исследователей Северо-Восточного федерального, Московского, Новосибирского и Томского государственных университетов, добавила она.

Первая экспедиция при поддержке РГО в 2017 году работала по маршруту Якутск — Тикси — Якутск с остановками в Булунском, Жиганском, Кобяйском и Намском районах. В течение месяца ученые, школьники и студенты проводили экологические и антропологические исследования.