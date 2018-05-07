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Экспедиция «Плавучего университета» РГО летом изучит якутские криопустыни
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Экспедиция «Плавучего университета» РГО летом изучит якутские криопустыни 

ТАСС 38 минут назад
ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Участники второй экспедиции «Плавучего университета» якутского отделения Русского географического общества (РГО), которая пройдет летом, будут изучать якутские криопустыни и мерзлотные ландшафты средней тайги, сообщила ТАСС в понедельник руководитель проекта, председатель комиссии по развитию туризма регионального отделения РГО Розалия Иванова.
"Экспедиции состоятся в период с июля по август на реках Лена и Вилюй. В низовьях бассейна реки Вилюй будем изучать якутские криопустыни — это уникальный северный ландшафт, имеющий свою экосистему. В верховьях Лены, на территории Ленского и Олекминского районов, — влияние техногенеза на мерзлотные ландшафты средней тайги", — рассказала Иванова.
Она отметила, что в состав экспедиции войдут экологи, биологи, мерзлотоведы, озероведы, а также историки и археологи.
"Кроме научных задач, выполняем и образовательную функцию. Наставники научат студентов методам полевых исследований. Запланированы лекции для студентов и аспирантов во время плавания между населенными пунктами. На местах планируем лекции для школьников и местного населения о своих исследованиях", — добавила она.
По словам Ивановой, заявки на участие в экспедициях поступили от студентов и исследователей Северо-Восточного федерального, Московского, Новосибирского и Томского государственных университетов, добавила она.
Первая экспедиция при поддержке РГО в 2017 году работала по маршруту Якутск — Тикси — Якутск с остановками в Булунском, Жиганском, Кобяйском и Намском районах. В течение месяца ученые, школьники и студенты проводили экологические и антропологические исследования.
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