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В Казани 9 мая в направлении кладбищ подадут 74 автобуса
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В Казани 9 мая в направлении кладбищ подадут 74 автобуса 

АиФ Казань 27 минут назад
Фото: АиФ Казань
В День Победы в столице РТ в направлении кладбищ подадут 74 автобуса, а некоторые троллейбусные маршруты приостановят.
Об изменениях схемы движения общественного транспорта на День Победы рассказали на деловом понедельнике в мэрии Казани. На время проведения акции «Бессмертный полк» в Казани от парка Горького по ул. Карла Маркса изменятся схемы движения 3 автобусных маршрутов — №22, 28, 89 до 12 часов дня по улицам Толстого, Гоголя, пл. Свободы, КАИ, с 12 часов — по улицам Кировская дамба, Московская, Право-Булачная, Островского, Вишневского.
Приостанавливается движение троллейбусов № 3, 5,7, 8 с 9 часов до 17.30.
9 мая будут ходить дополнительные автобусы на кладбища, чтобы горожане могли отдать дань памяти ветеранам и труженикам тыла. Всего организуют подачу 74 автобусов до Самосыровского, Киндерского, Татарского, Арского и других кладбищ. Из каких точек города отправят автобусы до кладбищ, читайте здесь.
Муниципальные парковки 9 мая будут бесплатными.
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