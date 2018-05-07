В Казани 9 мая в направлении кладбищ подадут 74 автобуса

В День Победы в столице РТ в направлении кладбищ подадут 74 автобуса, а некоторые троллейбусные маршруты приостановят.

Об изменениях схемы движения общественного транспорта на День Победы рассказали на деловом понедельнике в мэрии Казани . На время проведения акции «Бессмертный полк» в Казани от парка Горького по ул. Карла Маркса изменятся схемы движения 3 автобусных маршрутов — №22, 28, 89 до 12 часов дня по улицам Толстого, Гоголя, пл. Свободы, КАИ, с 12 часов — по улицам Кировская дамба, Московская, Право-Булачная, Островского, Вишневского.

Приостанавливается движение троллейбусов № 3, 5,7, 8 с 9 часов до 17.30.

9 мая будут ходить дополнительные автобусы на кладбища, чтобы горожане могли отдать дань памяти ветеранам и труженикам тыла. Всего организуют подачу 74 автобусов до Самосыровского, Киндерского, Татарского, Арского и других кладбищ. Из каких точек города отправят автобусы до кладбищ, читайте здесь.

Муниципальные парковки 9 мая будут бесплатными.