Сегодня казанцам придется идти по Третьей транспортной пешком

Сегодня в Казани изменится схема движения общественного транспорта. Причина — матч между «Рубином» и «Уфой». Игра станет тестовой перед чемпионатом мира по футболу.

С 17:00 до 22:00 будет действовать «последняя миля», Третью транспортную дамбу перекроют. С общественным транспортом будут проблемы, и начнутся они уже в 16:00. Автобусы, троллейбусы и трамваи, пролетающие мимо «Казань Арены», изменят маршруты.

Остановки «Ветеринарная академия» и «Улица Адоратского» станут конечными. По Третьей транспортной придется идти пешком. Подробнее — в материале.

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