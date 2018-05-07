Какие дороги перекроют в Казани 7 мая из-за тестового матча?

Из-за тестового матча «Рубин» — «Уфа» в Казани 7 мая частично ограничат движение и изменят схему общественного транспорта.

Из-за тестового матча 7 мая с 17.00 до 22.00 будет ограничено движение по улицам:

— С. Хакима, на участке от пр. Ф. Амирхана до ул. Чистопольская;

— Чистопольской, на участке от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева, при движении от ул. А. Бичурина (за исключением съезда на пр. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима);

— Чистопольской, на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского, при движении от пр. Ямашева;

— Ямашева, на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта;

— дублер ул. Гаврилова, на участке от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольская;

— Академика Арбузова, на участке от ул. Журналистов до пр. Ямашева, при движении от ул. Журналистов.

Как изменится схема движения?

На нескольких участках вводится одностороннее движение. Изменения костунтся: ул. Адоратского, на участке от ул. Четаева до ул. Чистопольская, при движении от ул. Четаева; ул. Журналистов, на участке от ул. Академика Арбузова до ул. Халитова, при движении от ул. Академика Арбузова; ул. Нигматуллина, на участке от ул. Чистопольская до ул. С. Хакима, при движении от ул. Чистопольская.

Также отменяется левый поворот с ул. Журналистов на ул. Халитова, при движении со стороны ул. Академика Арбузова и правый/левый повороты на пересечении ул. Адоратского и пр. Ямашева, при движении по ул. Адоратского со стороны ул. Четаева.

Как изменится движение автобусов и троллейбусов?

Из-за ограничения движения автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты будут следовать от своих конечных остановок до остановки «Ветеринарная академия» и ул. Адоратского по пр. Ямашева, которые станут конечными. Движение транспорта планируется ограничить с 16.00 до 22.00, до этого времени весь общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Для разворота общественного транспорта обустроены временные разворотные пути по пр. Ямашева и со стороны ул. Академика Арбузова. Транзитные пассажиры, следующие через стадион «Казань Арена», должны будут выйти на этих остановках и дойти пешком до остановки для посадки в общественный транспорт, который далее следует по своему маршруту.

На период ограничения движения до начала матча схема движения троллейбусного маршрута №2 также будет изменена: после разворота на пр. Ямашева от остановки «ул. Адоратского» далее следует по маршруту: «пр. Ямашева», «пр. Ибрагимова», «ул. Декабристов», «Кремлевский мост», «пл. Тысячелетия», «ул. Ташаяк», «ул. Московская», «ул. Татарстан », «ул. Право-Булачная», «Комбинат „Здоровье“, и далее по своему маршруту до остановочного пункта „ул. Адоратского“.

С начала футбольного матча в 19.00 движение троллейбусных маршрутов №2 и №13 будет закрыто. Трамвайный маршрут №6 с начала ограничения движения также будет закрыт. Работа автобусных и трамвайных маршрутов будет осуществляться по графику рабочего дня в пиковом режиме с продлением до 23.30, метрополитена — до 24.00.

После окончания матча для вывоза зрителей будет задействован общественный транспорт — будет организована дополнительная спецподача. На остановочном пункте „ул. Адоратского“ будет сосредоточено до 25 дополнительных автобусов и 10 трамвайных вагонов. На остановочном пункте „Ветеринарная академия“ 35 единиц автобусов и 10 трамваев. На ул. Чистопольская в направлении ул. Декабристов — 10 единиц троллейбусов.

С 9.00 до 13.00 движение транспорта будет ограничено на площади Тысячелетия, по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина.

Также в этот день на указанных участках временно поменяется схема движения общественного транспорта. Так, с 9.00 до 13.00 движение троллейбуса

№2, следующего по маршруту „Станция метро пл. Г. Тукая — ул. Академика Арбузова“, будет закрыто в связи с закрытием движения транспорта на пл. Тысячелетия. Автобусные маршруты №№6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75 временно изменят схему движения. В направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города автобусы №№15, 29, 75 будут следовать по ул. Право-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевской дамбе, далее по маршрутам.

Автобусные маршруты №№6, 35, 37, 47 — по ул. Татарстан — ул. Московская — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевской дамбе, далее по маршруту. В направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы автобусы №№15, 29, 75 будут следовать по ул. Кремлевская набережная — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная далее по маршрутам. Автобусные маршруты №№6, 35а, 37, 47 — по ул. Кремлевская набережная — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Московская — ул. Астрономическая — ул. К. Маркса, далее по маршрутам.