Почти 40 дворовых территорий планируются благоустроить в Печатниках до конца года

На территории района Печатники в 2018 г. намерены благоустроить почти 40 дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Юго-Восточного округа столицы.

«37 дворовых территорий планируется благоустроить в районе Печатники в 2018 г. Работы будут проведены за счет средств стимулирования управы района», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пять из 37 дворов будут благоустроены по пожеланиям жителей — по итогам электронных референдумов в системе «Активный гражданин». Это касается территорий по адресам: ул. Полбина, д. 32 и д. 20, ул. Гурьянова, д. 25/1 и д. 77, ул. Шоссейная, д. 19, корп. 2. Кроме того, еще одну дворовую территорию на ул. Гурьянова, д. 57, корп. 2, благоустроят за счет средств социально-экономического развития района. По данному адресу обустроят парковочные машиноместа, отремонтируют газон и заменят 12 малых архитектурных форм.