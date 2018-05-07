Ещё
Почти 40 дворовых территорий планируются благоустроить в Печатниках до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 40 дворовых территорий планируются благоустроить в Печатниках до конца года 

Агентство «Москва» 50 минут назад
На территории района Печатники в 2018 г. намерены благоустроить почти 40 дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Юго-Восточного округа столицы.
«37 дворовых территорий планируется благоустроить в районе Печатники в 2018 г. Работы будут проведены за счет средств стимулирования управы района», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что пять из 37 дворов будут благоустроены по пожеланиям жителей — по итогам электронных референдумов в системе «Активный гражданин». Это касается территорий по адресам: ул. Полбина, д. 32 и д. 20, ул. Гурьянова, д. 25/1 и д. 77, ул. Шоссейная, д. 19, корп. 2. Кроме того, еще одну дворовую территорию на ул. Гурьянова, д. 57, корп. 2, благоустроят за счет средств социально-экономического развития района. По данному адресу обустроят парковочные машиноместа, отремонтируют газон и заменят 12 малых архитектурных форм.
Агентство «Москва»: последние новости
Центр борьбы планируют построить рядом со спорткомплексом «Лужники» Движение электрички из Волоколамска в Москву частично отменено по техническим причинам Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Ласса в Либерии и Нигерии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой728
Летчик Ярошенко попрощался с семьей108
Макрон предупредил об угрозе войны с Ираном из-за США
Путин назвал ключевую задачу на ближайшие годы123
Трех человек облили токсичным веществом в Британии9
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение