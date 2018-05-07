Дайджест российских СМИ — 7 мая

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Дело пошло на склад — «Русал» продолжает производство при резком падении экспорта — За первый месяц действия санкций США в отношении «Русала» и его основных акционеров компания резко сократила экспорт алюминия. По данным ОАО РЖД, отгрузки алюминия «Русала» за рубеж упали на 70% к марту, хотя, судя по спросу на электроэнергию, заводы продолжают работать. Но при этом наблюдается и резкий, на четверть, рост погрузки алюминия внутри РФ. Эксперты полагают, что «Русал» пока везет металл на склады, откуда потом продукцию могут закупать мелкие трейдеры для экспорта.

— Паллиативная помощь нуждается в подсчетах — Что может и должно делать государство для неизлечимо больных — В 2018 году правительство обещает полностью решить проблемы обезболивания паллиативных пациентов, однако сейчас акцент с создания системы паллиативной помощи в стране сместился на закупки лекарств и медицинского оборудования.

— Роскомнадзор заподозрили в излишествах — Эксперты при правительстве раскритиковали проект приказа о порядке блокировок — Проект приказа Роскомнадзора о правилах блокировки ресурсов «необоснованно расширяет полномочия» ведомства и требует переработки, убеждены в рабочей группе «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ. В самом Роскомнадзоре настаивают, что приказ нужен, чтобы корректировать ошибки в решениях судов и других документах. Но эксперты уверены, что, по сути, документ наделит ведомство правом блокировать любой ресурс по своему усмотрению.

— Идентификация займа — Дополнительный код добавит забот и затрат, но не решит проблему — Минфин подготовил законопроект, предусматривающий присвоение уникального идентификатора всем действующим кредитным договорам и передачу их в бюро кредитных историй (БКИ). По мнению разработчиков, новый код позволит упростить задачу по расчету показателя долговой нагрузки клиента, в том числе за счет исключения дублирования записей. Эксперты отмечают, что проблема дублей кредитных договоров не является массовой, и сомневаются в эффективности нововведения.

— Перед тарифами все равны — ФАС унифицирует порядок споров о ценообразовании в регулируемых отраслях — ФАС как тарифный мегарегулятор унифицировала свои подходы к рассмотрению споров и разногласий по тарифам, прежде регламентировавшиеся двумя десятками постановлений правительства. Новые правила, утвержденные в Белом доме, устанавливают единые сроки и порядок рассмотрения досудебных споров и разногласий по тарифам на услуги ЖКХ и естественных монополий между всеми участниками рынка.

— Убытки АПК выставили за порог — Правительство внесло в Госдуму поправки к закону об агростраховании — Депутаты получили на рассмотрение проект поправок к законам о сельхозстраховании с господдержкой, который сильно изменит шестилетнюю практику страхования аграриев.

— Задел для будущей торговли — США требуют от КНР невозможного, чтобы договориться о необходимом — Первый раунд торговых переговоров между США и Китаем, прошедший в Пекине на прошлой неделе, завершился без громких заявлений — стороны ожидаемо не смогли снять разногласия в области защиты интеллектуальной собственности, а также допуска компаний на рынки обеих стран. В Вашингтоне теперь требуют резкого сокращения торгового дефицита и снижения Китаем пошлин до уровня американских, в Пекине же недовольны не только угрозой повышения тарифов на импорт в объеме до $150 млрд, но и новыми ограничениями на работу китайских компаний в США.

— Апрель не поддержал экономику спросом — Мониторинг макроэкономики — Первая оценка Росстатом выпуска базовых отраслей экономики показала всего 0,4% его годового роста в марте против 1,5% в феврале. Это результат заметного замедления промпроизводства, резкого усиления спада в строительстве и сжатия оптовой торговли.

— Сергей Кириенко углубится в интернет — В администрации президента ждут не глобальных, но существенных изменений — В понедельник состоится инаугурация президента Владимира Путина, после которой ему предстоит утвердить новый состав администрации президента (АП). Большинство чиновников в руководстве АП свои места сохранят, но их функционал может быть скорректирован. Как стало известно «Ъ», первый замглавы АП Сергей Кириенко может получить в подчинение еще одно управление — по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Произойдут изменения и в других блоках АП.

— Планово-досрочные выборы — Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов — Фонд «Петербургская политика» в новом рейтинге социально-политической устойчивости регионов прогнозирует, что в ближайшее время в Кремле примут решения по губернаторам, срок полномочий которых истекает в этом году. В числе потенциальных отставников названы главы Хакасии и Магаданской области Виктор Зимин и Владимир Печеный. По мнению экспертов, возможны досрочные отставки возрастных руководителей регионов — Егора Борисова (Якутия) и Александра Карлина (Алтайский край).

— Автоматы выстрелили новым делом — Участница хищения при строительстве оружейных заводов в Венесуэле получила мягкий срок за важные показания — Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД РФ возбудил новое уголовное дело о злоупотреблениях, допущенных при строительстве в 2010-2012 годах в Венесуэле заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним.

— Койки не находят себе места — Как Белый дом и Госдума пытаются установить правила работы хостелов — Вопрос об установлении правил работы хостелов в жилых помещениях завис на несколько лет из-за столкновений лоббистских и ведомственных интересов. Госдума шестого созыва оставила вопрос в наследство нынешнему созыву, и новому правительству, очевидно, также достанется эта проблема.

— Решальщик нашел себе дело в камере — Дионисия Золотова обвиняют в афере, совершенной в СИЗО в отношении топ-менеджера «Роскосмоса» — Как стало известно «Ъ», неоднократно судимый решальщик глава юридической фирмы «Защита» Дионисий Золотов (Денис Тумаркин) приступил к ознакомлению с материалами своего очередного уголовного дела.

— Россия и Украина играют в морской бой — Стороны обменялись задержаниями судов — В отношениях Москвы и Киева разгорается новый конфликт, грозящий открытым противостоянием в Азовском и Черном морях. Его эскалацию вызвало задержание российскими пограничниками у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041. Инциденту предшествовало ужесточение российскими властями с 30 апреля мер безопасности в Керченском проливе, включающее досмотр судов, следующих на Украину в порт Мариуполя. В свою очередь, украинская сторона продолжает удерживать экипаж российского судна «Норд», задержанного в Азовском море. На Украине заговорили о возможной морской блокаде со стороны России и путях ее преодоления.

— Парадный вход на переговоры — Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин отметят День Победы и обсудят Иран — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху станет одним из немногих зарубежных лидеров, кто приедет в Москву 9 мая. Он посетит парад Победы и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Сам господин Нетаньяху не скрывает, что цель его второго менее чем за полгода визита в Москву не только отпраздновать День Победы вместе с российским президентом, но и выразить ему свою обеспокоенность «активизирующимися попытками Ирана закрепиться в Сирии», в непосредственной близости от израильской границы.

— «Мы же видим — это не Третья мировая» — Посол Франции в России Сильви Берманн — об отношениях между Москвой и Парижем — В конце мая Россию посетит президент Франции Эмманюэль Макрон. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным он примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, а также в запуске нового формата взаимодействия гражданских обществ России и Франции «Трианонский диалог». В преддверии визита французского лидера посол Франции в Москве Сильви Берманн рассказала корреспонденту «Ъ» Галине Дудиной, о чем Москве и Парижу пока не удается договориться и почему она все-таки надеется на потепление отношений между двумя странами.

— «Теневое» правление — Промсвязьбанк засекретит руководство, чтобы избежать санкций для менеджеров — Промсвязьбанк, который вскоре должен начать работу в качестве опорного банка российской оборонки, может засекретить состав правления. Этот шаг призван оградить руководство банка от международных санкций. Законодательную основу для сохранения инкогнито топ-менеджеров, отмечают юристы, уже создали поправки в закон «О банках и банковской деятельности», принятые в конце 2017 года. Но кто именно сможет получить защиту, должно определить правительство.

— «Русагро» ловит «Белую птицу» — Группа может претендовать на агрохолдинг Дмитрия Ананьева — На активы холдинга «Белая птица», который на рынке связывают с экс-совладельцем Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, объявился еще один претендент — группа «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича. Наряду с другими игроками, включая Агрокомплекс имени Ткачева, компания, по неофициальной информации, уже ведет оценку активов.

— Электробусы подешевели за счет сервиса — Москва пытается сэкономить на ремонте общественного транспорта — Москва резко снизила цены госконтрактов по закупке электробусов: вместо 30 млрд руб за первые 300 машин, более 90 зарядных станций и обслуживание техники в течение 15 лет город заплатит лишь около 19,3 млрд руб. Заказ на первые 200 электробусов поделен между группой ГАЗ Олега Дерипаски и КамАЗом.

— Крипторынок борется за чистоту — ICO перешли от бурного роста к решению проблем — Объем инвестиций на ICO в первом квартале 2018 года превысил аналогичный показатель четвертого квартала 2017 года, но не показал существенного роста — лишь на 5%. Инвесторы вкладывали средства в привычные для них проекты блокчейн-инфраструктуры, финансовых услуг, а также индустрию игр и виртуальной реальности. Вместе с тем, по мнению экспертов, тенденциями текущего года станут решение проблем, связанных с юридической чистотой сделок и прозрачностью участников крипторынка, а также закрытие неэффективных криптовалютных фондов.

— Пенсионная синергия — Пенсионные фонды «ФК Открытие» потратятся на консолидацию, очистку инвестпортфеля продолжит ЦБ — Объединение негосударственных пенсионных фондов (НПФ), принадлежащих банку «ФК Открытие», обойдется в 151 млн руб. В итоге затраты могут окупиться уже в этом году. Фонды могут спокойно заниматься консолидацией, ведь основные затраты (в сотни раз больше) — на повышение качества инвестиционного портфеля — несет Банк России.

— Громкость отзыва лицензии не влияет на добросовестность — Суд поддержал уплату налога через банк, о проблемах которого писали СМИ — Наличие проблем у крупных банков всегда широко освещается в СМИ. И поэтому налоговики нередко видят злой умысел в уплате налогов через такой банк незадолго до отзыва лицензии. Однако клиенту Татфондбанка удалось убедить суд, что даже широкое освещение в СМИ проблем кредитной организации не лишает его права в установленный срок заплатить НДФЛ с зарплаты сотрудников. Эксперты отмечают, что принятое решение будет важным аргументом в спорах с налоговиками для клиентов банков с громкими отзывами.

— АЛРОСА заглянет в «Кристалл» — Завод могут приватизировать путем прямой продажи — Как выяснил «Ъ», Минфин считает возможной приватизацию смоленского ПО «Кристалл», выпускающего больше половины российских бриллиантов, путем прямой продажи АЛРОСА. Это позволит избежать риска покупки завода «недобросовестными конкурентами», которые могут просто закрыть его.

— Атака на Cisco обошлась без жертв — Роскомнадзор не обнаружил последствий активности хакеров — Глобальная хакерская атака на оборудование Cisco в апреле привлекла особое внимание Роскомнадзора, решившего по ее итогам проверить устойчивость работы российских операторов связи. В результате существенных сбоев обнаружить не удалось. Несмотря на масштаб атаки, она оказалась не слишком опасной и затронула в первую очередь некрупные компании, хотя и была заметной для пользователей, подтверждают участники рынка.

— ЛУКОЙЛ не отказывается от Таймыра — Компания может возобновить бурение в 2019 году — ЛУКОЙЛ может продолжить бурение на Восточно-Таймырском участке, за который в 2015 году боролся с государственной «Роснефтью». Планы не выглядят однозначно перспективными: первая скважина на участке оказалась сухой. Но эксперты считают, что продолжение бурения обоснованно: нефтекомпании сейчас необходим прирост запасов в РФ, ведь на основных ее активах добыча падает.

— «Детский мир» уходит за границу — Сеть ищет варианты работы в Белоруссии — Розничная сеть по продаже детских товаров «Детский мир» может появиться в Белоруссии. Как стало известно «Ъ», ритейлер рассматривает различные варианты выхода на новый для себя рынок: от поиска подходящих площадок для магазинов до покупки действующего локального игрока.

— Таблетки катятся через Европу — Импортный препарат против гепатита С вошел в госзакупки — «Р-фарм» Алексея Репика получила госконтракт более чем на 400 млн руб на поставку препарата против гепатита С «Викейра Пак». Это лекарство, производимое в Европе американской AbbVie, было включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2017 году, после того как президент Владимир Путин пообещал «Р-фарм» поддержать государственные закупки ее новых препаратов. Но уже в ближайшем будущем лекарство рискует попасть в список запрещенных в результате введения контрсанкций против США.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Продажа китайской CEFC 14% акций «Роснефти» отменена — Катарский фонд QIA станет третьим по величине акционером «Роснефти» после государства и BP — «Окончательная структура акционеров „Роснефти“ сформирована», — говорил 8 сентября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин телеканалу «Россия 24» после объявления консорциума швейцарского трейдера Glencore и Катарского инвестфонда QIA о намерении продать 14,16%-ный пакет российской госкомпании китайской CEFC.

— Санкции США против «Русала» могут повлиять на региональные выборы — Речь идет о главных для компании регионах — Красноярском крае и Иркутской области — На ход осенних выборов в ряде регионов могут впервые существенно повлиять внешнеполитические факторы. Речь идет о двух крупных регионах, где работают структуры попавшего под санкции США UC Rusal Олега Дерипаски: в Красноярском крае будут избирать губернатора, а в Иркутской области — законодательное собрание.

— Укрепление доллара ударило по развивающимся рынкам — ЦБ Аргентины трижды за неделю повысил ставки до 40%, рублевый рынок пока спокоен — Укрепление доллара способствует снижению курсов валют, котировок акций и облигаций на развивающихся рынках. Инвесторы обеспокоены тем, что у эмитентов на этих рынках могут возникнуть проблемы с погашением долларовых долгов, а также рисками, способными помешать росту мировой экономики.

— Старение населения приводит к росту производительности индустрий — Компании вынуждены заменять недостающих работников роботами — Старение населения — рост доли людей старше 55 лет относительно 21–55-летних — способствует автоматизации производств, внедрению роботов и в конечном счете росту производительности труда, проанализировали данные международного рынка труда Дарон Асемоглу из MIT и Паскуаль Рестрепо из Бостонского университета.

— НЛМК пригрозил США сокращением рабочих мест и инвестпрограммы — Американское подразделение российской компании требует отмены введенных Трампом пошлин — Заводы НЛМК в Индиане и Пенсильвании (3% американского рынка стального проката) направили в министерство торговли США предупреждение: НЛМК будет вынужден уйти с американского рынка, если США не исключат слябы компании из-под действия 25%-ных ввозных пошлин, имеющих заградительный смысл.

— Центробанк получил убыток впервые с 1998 года — Он потерял более 435 млрд рублей — по большей части из-за санации банков — В 2017 г Центробанк, по данным его годового отчета, получил убыток в 435,3 млрд руб. Это первый убыток ЦБ с 1998 г, но тогда сумма была на порядок меньше: 27,8 млрд руб. Причины рекордного убытка ЦБ объяснил в примечаниях.

— Московские власти закупят по 100 электробусов у «Камаза» и ГАЗа — Они победили в конкурсах общей стоимостью 12,7 млрд рублей — Московские власти подвели итоги первых двух конкурсов по закупке пассажирских электробусов — победили «Камаз» (входит в «Ростех») и группа ГАЗ Олега Дерипаски. Они поставят для ГУП «Мосгортранс» по 100 электробусов с условием 15-летнего сервисного обслуживания, а также ультрабыстрые зарядные станции. Стоимость каждого контракта — 6,35 млрд руб. при стартовой цене 6,38 млрд руб.

— Tekta Group обживает столицу — Компания намерена построить в Москве более 300 000 кв м жилья — В 2018 г девелопер Tekta Group может начать строить в Москве сразу три проекта, их общая площадь превышает 300 000 кв м, рассказали «Ведомостям» два брокера, работавших с компанией.

— Поставщики добиваются права привозить ритейлерам не весь заказанный товар — Сейчас из-за недопоставки продуктов они сталкиваются с высокими штрафами — Союзы производителей и поставщиков пожаловались на завышенные требования сетей к поставке заказанного товара и штрафы. Обращения получила комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП), сказано в ее протоколе. «Ведомости» ознакомились с его копией, достоверность документа подтвердили три участника комиссии.

— Список Мединского — Минкульт обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку кинокомпаний, сообщил министр Владимир Мединский — они получили государственные деньги на производство фильмов, но не выполнили своих обязательств: «В этом списке немало жуликов».

— Минтранс России разрешил болгарской авиакомпании новые рейсы из Москвы в Бургас — Это вредит интересам «Аэрофлота» и S7 — Болгарские перевозчики получили разрешение на 44 рейса в неделю на линии Москва — Бургас в сезон «Лето 2018» (апрель-октябрь), что противоречит договоренностям авиационных властей России и Болгарии от января 2017 г, говорится в письме президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна замруководителя Росавиации Олегу Климу.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Кремль, ровно в полдень — В понедельник Владимир Путин в четвертый раз вступит в должность президента — В понедельник, 7 мая, ровно в полдень начнется торжественная церемония инаугурации президента Российской Федерации. По Конституции на ней должны присутствовать депутаты и сенаторы, а также судьи Конституционного суда. Также обычно приглашают политиков, губернаторов, бизнесменов, общественных, религиозных, культурных деятелей. Не станет исключением и эта церемония, уже четвертая для Владимира Путина. В Кремль придут несколько тысяч гостей.

— Пластическая операция — Одноразовую посуду предложили обложить экосбором — В 2019 году власть планирует ввести в России экологический сбор на пластиковую одноразовую посуду и аналогичные товары. Об этом сказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, приехав в Ленинградскую область для участия во всероссийской акции «Чистый берег». По словам Иванова, люди приобретают одноразовые мангалы и посуду, едут с ними отдыхать на природу и зачастую там же их бросают.

— В права поставят чип — ГАИ будет регистрировать машины в многофункциональных центрах — В экспериментальных регионах выдавать права и ставить машины на учет будут в многофункциональных центрах предоставления госуслуг. При этом права и свидетельство о регистрации, возможно, будут с чипом. Предполагается, что эксперимент начнется уже 1 декабря этого года.

— В город приходит команда — Владимиру Путину рассказали о проектах для старых и малых — О новых проектах Агентства стратегических инициатив, рассчитанных и на талантливых детей, и на активных долгожителей, президент поговорил с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой.

— Не бросают тень — Минфин раскрыл цель введения налога для самозанятых — Минфин предложил ввести налог для самозанятых не для дополнительных сборов в бюджет, а для исполнения самозанятыми всех обязательств работающих граждан. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

— Контроль на вкус — Дмитрий Медведев призвал усилить контроль за производством сельхозпродукции, реализуемой за рубеж — Контроль за производством сельхозпродукции в регионах должен быть усилен, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Это отвечает как интересам российского потребителя, так и экспортным поставкам за рубеж.

— Тайна «Терминатора» — Парад военной техники 9 Мая станет парадом открытий — Торжественный марш войск и военной техники в честь Дня Победы станет парадом открытий. И что важно — многие новейшие образцы вооружений прошли закалку огнем.

— Вину искупил — Президент снял взыскание с министра транспорта — Владимир Путин снял дисциплинарное взыскание с министра транспорта Максима Соколова. Напомним, взыскание было наложено из-за ситуации вокруг авиаперевозчика «ВИМ-Авиа».

— Депараноизация — Встречу лидеров КНДР и Южной Кореи сразу назвали «исторической». Правда, руководители двух Корей уже встречались — в 2000-м и 2007-м (КНДР тогда возглавлял отец Ким Чен Ына). Тоже произносилось много цветистых слов — и ничего не произошло. Однако на сей раз ситуация принципиально иная.

— Байки столичных дорог — В Москве прошел второй городской мотопарад — В Москве завершился второй городской мотопарад. Колонна из нескольких тысяч мотоциклистов стартовала на проспекте Академика Сахарова, проехала по Садовому Кольцу, Проспекту Мира, Фрунзенской набережной, проспекту Вернадского и финишировала на Воробьёвых горах, где начался мотофестиваль.

— Подбираются пластом — Независимые нефтяники хотят большие льготы на малые недра — Независимые нефтегазодобывающие компании (ННК) могут нарастить производство нефти к 2030 году в три раза и существенно помочь воспроизводству ресурсной базы, но для этого они хотят получить массу льгот, по большей части без прямых вливаний из бюджета РФ. В попытке получить хоть что-то ННК запросили все и рассчитывают на поддержку минэнерго.

— Цены подстрахуют — Минсельхоз готовится к закупкам зерна и молока — Около миллиона тонн зерновых может быть закуплено в 2018-2020 годах в рамках зерновых интервенций. А в случае необходимости минсельхоз допускает возможность проведения закупок и молочной продукции.

— Треска плывет в корзину — Рынок рыбы оценят потребители — До середины июня минтруд, минздрав и минэкономразвития должны наметить меры для увеличения нормы потребления рыбы и рыбных продуктов, включаемых в потребительскую корзину. Таково поручение главы правительства.

— Указали дорогу — Автопром получил стратегию развития до 2025 года — Через семь лет до 80-90 процентов спроса на автомобили в России должно обеспечиваться за счет внутреннего производства, говорится в утвержденной правительством стратегии развития автомобильной промышленности. Другие цели документа не менее амбициозны.

— ЦБ потратился на оздоровление — Банк России получил убыток впервые с 1998 года — По итогам 2017 года Банк России получил отрицательный финансовый результат в размере 435,3 миллиарда рублей, говорится в его годовом отчете. Впрочем, в отличие от обычного банка, центральный банк может позволить себе и более крупные убытки.

— Русские прошли по Вашингтону — Как «Бессмертный полк» шагает по планете — Традиция народных, по сути — семейных шествий с портретами ветеранов Великой Отечественной войны накануне Дня Победы продолжается и в этом году, причем далеко за пределами России. Акция «Бессмертный полк» проходит в десятках стран и городов по всему миру. На этот раз «полк» впервые дошел до улиц Женевы, Амстердама, Генуи, Мельбурна. Среди самых проникновенных процессий, к которым проявляли живой интерес и местные жители, стали шествия в Соединенных Штатах и Израиле.

— Кокаин для Марии — Россиянке дали пожизненный срок за контрабанду наркотиков во Вьетнаме — Народный суд города Хошимин на юге Вьетнама приговорил россиянку Марию Дапирку к пожизненному тюремному сроку за контрабанду наркотиков. 31-летняя ростовчанка в 2013 году переехала в Таиланд. Там она познакомилась с нигерийцем Ником. Она даже собиралась выйти за него замуж и переехать жить в Африку. По злой иронии судьбы, Мария сейчас находится во вьетнамской тюрьме, а Ник — на свободе. Говорят, его видели в Таиланде.

— Уроки Мюнхена — Запад пытается переписать историю — Когда в марте этого года я представлял в пражском Евроцентре книгу на чешском языке «Мюнхен. Пророчество Бенеша» и ее автора, русского писателя Святослава Рыбаса, я напомнил, что на недавнем совещании по безопасности в Мюнхене только один человек, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, напомнил, что именно в этом городе в 1938 году были подписаны договоренности о расчленении Чехословакии.

— Трамп предложил вооружаться — Французы обиделись на президента США — Париж бурно отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о том, что, будь у французских граждан право носить оружие, число жертв террористической атаки во французской столице и ее пригородах в 2015 году оказалось бы значительно меньше.

— Последний звонок — Испания отказывается от таксофонов — Таксофоны в скором времени исчезнут с улиц испанских городов. Министерство энергетики, туризма и цифровых технологий пиренейского королевства предложило убрать из бюджета статью, согласно которой государство финансирует работу общественных телефонных кабин.

— США прижали Украину — Киеву запретили использовать «Джавелины» в Донбассе — США запретили вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американские противотанковые ракеты Javelin в Донбассе. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал телеканалу «Прямой», что такое ограничение является одним из условий поставок этих комплексов украинским силовикам.

— Ураганная серия — На воду спущен малый ракетный корабль «Шквал» — В субботу, 5 мая, прошел торжественный спуск на воду боевого корабля проекта 22800, названного «Шквал». Это уже третий корабль в серии и первый, на котором установлен морской ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ».

— Штраф-меню — В России хотят ввести штрафы за продажу и хранение санкционных товаров — Участие в обороте товаров из санкционного списка на территории России может обернуться серьезными штрафами.

— Сатурн помнит все — Как московские музеи и зоопарк работали во время войны — Многие столичные музеи и зоопарк не прекращали работу во время войны. «РГ» специально ко Дню Победы собрала военные истории и узнала, как уникальные артефакты и животных спасали от бомбежек.

— Торговать — не воевать — США и Китай перешли от ввода пошлин к переговорам — Переговоры США и Китая об условиях взаимной торговли завершились без сенсаций, однако эксперты полагают, что две крупнейшие экономики найдут компромисс и это позитивно повлияет на мировые рынки.

— Собянин обсудил перспективы развития патронажной службы в Москве — Патронажная служба по уходу за больными, которые не способны сами прийти в поликлинику, самая молодая в столице. Ей нет еще и полугода. Но уже очевидно, насколько востребованной оказалась она москвичами. К людям, прежде брошенным на попечение родственников или социальных работников, теперь регулярно приезжают врач и медсестра. Назначают лечение, ставят уколы, сами приглашают, если есть необходимость, узких специалистов.

— Полис с защитой — При продаже страховок клиентам объяснят все нюансы — Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Банк России готовят стандарт защиты прав потребителей страховых услуг. Он обяжет продавца раскрывать информацию о страховом продукте в соответствии с утвержденными правилами. Работа над документом продолжается, плановый срок утверждения стандарта — второй квартал, рассказали «РГ» в Банке России.

— Лучшее — детям — Ретейл наладил выпуск подгузников — За год объем продаж детских подгузников, выпущенных под собственными торговыми марками (СТМ) ретейлеров, вырос на 20 процентов, рассказали «РГ» в исследовательской компании Nielsen. Доля этой продукции достигла 8 процентов всех продаж в денежном выражении.

— Мальчик и судья — Почему не смогли наказать виновника ДТП, в котором тяжело пострадал ребенок — В Советском районном суде Новосибирска во второй раз начали рассматривать уголовное дело о страшном ДТП, которое произошло в июне 2016 года. Не исключено, что двухлетний срок давности по делу о неосторожном преступлении истечет раньше, чем закончится процесс. И за тяжелейшие травмы, которые получил 11-летний пешеход Данила Житов, никто не будет наказан.

— Облака параду не помешают — 9 Мая в Москве будет тепло и ясно — Не жарко, но комфортно и ясно будет в столице в День Победы, сообщили «РГ» в Росгидрометцентре.

— Не одинокий парус — Проект «РГ» и «Родины» «Поморский карбас» получил национальную премию — Проект яхтсменов России, «Российской газеты» и журнала «Родина» под названием «Поморский карбас» стал лауреатом национальной премии Русского географического общества «Хрустальный компас» в самой народной номинации «Признание общественности», победители которой определяются интернет-голосованием.

— Алло, Яма! — На Урале запустили мобильное приложение для борьбы с разбитыми дорогами — Мобильное приложение «Монитор ЕК» разработали в Свердловской области для привлечения уральцев к контролю за состоянием улиц и дороги. Теперь каждый владелец телефона может в онлайн-режиме отправить сообщение о колее или яме напрямую в дорожные службы региона и получить официальный ответ об устранении проблемы. Приложение разработали специалисты областного управления автомобильных дорог.

— По рецепту соседей — В Еврейской АО впервые вводят централизованную закупку лекарств — Заксобрание ЕАО приняло новую редакцию закона «Об отдельных вопросах охраны здоровья граждан на территории Еврейской автономной области». Отныне лекарства, медицинские изделия, специализированное лечебное питание и препараты для льготников будут закупаться централизованно. Эта миссия возложена на государственное предприятие «Фармация».

— Обожгли платежками — Жителям 420 домов разрешили не платить за отопление — Нижегородцам, проживающим в сотнях домов Автозаводского и Ленинского районов, выставили перерасчет за теплоснабжение — сумма дополнительной платы варьируется от четырех до девяти тысяч рублей, а ее общий размер составил 100 миллионов рублей. В ситуацию пришлось вмешаться властям, которые рекомендовали горожанам дополнительные начисления пока не оплачивать.

— Что видно с неба — Впервые в истории аэростат совершил перелет через Керченский пролив — В воскресенье перелет через Керченский пролив совершил аэростат «Россия». Он поднялся на Таманском полуострове, пролетел над Крымским мостом и приземлился рядом с Керчью в поселке Героевка.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — ФШР поддержит Кирсана Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ — Номинирование кандидата Федерация шахмат России согласует с Минспорта и МИДом — В Сочи прошло заседание Наблюдательного совета Федерации шахмат России (ФШР). Одним из главных вопросов было рассмотрение кандидатур в президенты Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Предполагалось, что свою программу и команду ("тикет") представят действующий глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и 12-й чемпион мира, депутат Государственной думы Анатолий Карпов.

— Космонавты могут работать на орбите в два раза дольше — Ученые завершили многолетнее исследование уровня радиации на станции «Мир» и МКС — Космонавты могут без вреда для здоровья работать на околоземной орбите гораздо дольше, чем считалось раньше. Российские физики проанализировали уровень радиации на станциях «Мир» и МКС за многие годы. Выяснилось, что получаемая членом экипажа доза ниже разрешенного предела для представителей ряда земных профессий.

— Ярошенко попрощался с семьей — Семья российского летчика считает, что его умышленно отравили в американской тюрьме после интервью «Известиям» — Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме «Форт-Дикс», в телефонной беседе с женой Викторией сказал, что может быть это их последний разговор. Россиянин из-за ухудшающегося состояния здоровья уверен, что не выдержит месяц в карцере. Как рассказала жена заключенного, Ярошенко могли намеренно отравить надзиратели тюрьмы после интервью Константина «Известиям».

— ЕТА конец — Баскские сепаратисты объявили о самороспуске, но пообещали продолжить борьбу — Руководство ЕТА, существовавшей более полувека баскской сепаратистской группировки, сделало официальное заявление о расформировании. В «багаже» организации — 50 лет вооруженной борьбы, свыше 800 погибших и тысячи раненых. О причинах и последствиях самороспуска радикалов, добивавшихся независимости от испанской короны, — в материале портала iz.ru.

— Всем труба — Могут ли остановить «Северный поток — 2» после начала строительства — В Германии приступили к строительству инфраструктуры для газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтики. При этом еще не все заинтересованные страны дали санкцию на прокладку трубы. ФРГ, крупнейший покупатель российского газа, стала первым государством, одобрившим проект. В компании-операторе Nord Stream 2, однако, уверены, что все разрешения будут получены. Заработать магистраль должна до конца 2019 года.

— Торжественно и кратко — Церемония инаугурации президента пройдет по традиционному сценарию, но займет меньше времени — Церемония вступления Владимира Путина в должность главы государства претерпит небольшие корректировки по сравнению с 2012 годом. Программа должна стать короче — в связи с тем, что президентом избран действующий глава государства, рассказали «Известиям» эксперты по протоколу.

— Съемки жилья — Почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами — Словосочетания «камера наблюдения в холле/лифте/на этаже» в описаниях съемных квартир символизируют их престижность. Чего владельцы не указывают, так это камер наблюдения, которые они ставят внутри помещений. Имеют ли право собственники подглядывать за квартирантами и как арендаторам бороться за свои права, выяснил iz.ru.

— Роспотребнадзор включает «светофор» — Служба подготовила рекомендации для производителей по маркировке продуктов питания — Уже в ближайшее время на полках магазинов могут появиться продукты, на упаковках которых будет нанесена цветовая маркировка, информирующая потребителя о содержании сахара, соли и жиров. Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для производителей по маркировке мясных, рыбных, хлебных и молочных продуктов по типу «светофор».

— ФТС создаст реестр сомнительных бизнесменов — Учредителям и руководству фирм-однодневок будет труднее открыть новое дело — Владельцев компаний, проводивших сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу России, будут автоматически заносить в стоп-лист. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной таможенной службе.

— ОСАГО в объезд — Страховщикам невыгодно работать с мотоциклистами из-за низкой маржи по договорам — C началом мотосезона байкеры столичного региона столкнулись с проблемой отказа страховых компаний продавать им ОСАГО. Как сообщил «Известиям» адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько, страховые компании либо не продают полисы ОСАГО, либо искусственно создают барьеры для их реализации. Информация подтверждается обращением в страховые компании. В Центробанке «Известиям» сообщили, что уже фиксируют случаи жалоб, и порекомендовали гражданам вооружиться диктофонами и камерами.

— Нотариусам создадут архивы — Минюст планирует обязать их хранить документы централизованно в региональных палатах — Нотариальные документы будут отправлять в централизованные архивы. Соответствующие поправки в законодательство готовит Минюст. Сейчас нотариусы решают вопрос хранения бумаг самостоятельно, поэтому их бывает трудно найти. Такая проблема нередко возникает, например, во время судебных разбирательств. Порой же документы попросту теряются, говорят эксперты.

— «История Европы — это двойные стандарты» — Министр образования Сербии Младен Шарчевич — о том, почему Москва и Белград хорошо понимают проблемы друг друга — Сербские школьники летом приедут в крымский лагерь «Артек», сообщил «Известиям» министр образования Сербии Младен Шарчевич, недавно посетивший с визитом Россию. По словам политика, среди сербской молодежи в последнее время заметно выросла популярность русского языка. В интервью «Известиям» Младен Шарчевич рассказал о планах по продвижению сербского языка в России, о проблемах, с которыми сталкиваются ученики-сербы в Косово, а также объяснил, почему Белград поддерживает позицию Москвы в вопросах национальных меньшинств на Украине и в Прибалтике.

— Сужать полосы на дорогах хотят по всей стране — Представлен проект предварительного национального стандарта «Дорожная разметка» — В России предложили разрешить сужать ширину полос на дорогах до 3–3,25 м в населенных пунктах и до 3,25–3,5 м на магистралях за городом. Это предусматривает проект предварительного национального стандарта (ПНСТ), который планируется принять до конца года. Новый документ также позволит сделать втрое жирнее разметку, обозначающую повороты.

— Квантовый компьютер в России появится через три года — Ранее предполагалось, что на это потребуется пять лет — Первый российский квантовый компьютер должен появиться через три года, а не через пять, как планировалось ранее. Подобные «машины будущего» позволят существенно улучшить предсказания свойств новых материалов и фармакологических препаратов. Как ожидается, они смогут решить и многие другие задачи, неподвластные современным суперЭВМ.

— Производители отечественных лекарств наращивают долю на рынке — Больше всего вырос сегмент препаратов для борьбы с онкозаболеваниями, ВИЧ и гепатитом — За последние пять лет на российском рынке значительно увеличилась доля отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний. В 2017 году она достигла 46,9% в натуральном выражении. Также вырос российский сегмент медикаментов против ВИЧ-инфекции, гепатита и некоторых редких болезней.

— В Сколково решили проблему подводной навигации — Российская компания разработала систему определения координат под поверхностью моря — Аналог спутниковой навигации для подводных объектов разработала российская компания — резидент Сколково. Система определения координат использует звуковые волны — это одно из немногих эффективных средств передачи информации под поверхностью моря. При этом датчики навигационного сигнала работают только на прием, что позволяет уменьшить их размеры и снизить энергопотребление.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — Инвестиционный катарсис — Третьим крупнейшим акционером «Роснефти» станет катарский суверенный фонд QIA, который заменит китайскую CEFC. CEFC не сумела найти деньги на сделку, а ее глава был задержан в рамках расследования экономических преступлений.

— У US Rusal обнаружились семейные проблемы — План группы En+ по снятию санкций США с Rusal может потребовать выполнения дополнительных условий, выяснил РБК. Юристы указывают, что помимо 68,5% акций En+, которыми владеет лично Олег Дерипаска, 11% принадлежат его родным.

— Электрокары и беспилотники поставлены на карту — Российские производители, согласно правительственной стратегии, должны будут к 2025 году обеспечить 80–90% внутреннего спроса на современные автомобили, а также вывести на рынок принципиально новые электрокары и беспилотные машины.

— РЖД — По сравнению с мартовскими показателями попавшая под американские санкции компания Олега Дерипаски сократила экспорт алюминия на 70%, по данным РЖД. Компании пока не удалось переориентировать сбыт на новые рынки.

— Россия поскупилась на глобальный тренд — В прошлом году российские технологические стартапы привлекли в 60 раз меньше средств, чем в 2016-м, подсчитал «Ростелеком» в исследовании перспективных трендов инфокоммуникационных технологий.

— Почему Алексей Кудрин может опять пригодиться президенту — Первая половина нового президентского срока, скорее всего, будет отведена для принятия назревших, но непопулярных решений. Ради этого и может вернуться во власть бывший министр финансов.

— «Русский OneWeb» ждет решения ВЭБа — Срок работ над гибридной системой спутниковой и сотовой связи нового типа сдвигается. Вопрос финансирования проекта стоимостью 299 млрд руб не был рассмотрен в утвержденные сроки.