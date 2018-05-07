СМИ: в России создадут реестр сомнительных предпринимателей

По данным издания, информация о таких фирмах направляется в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, которые могут отказать им в ведении счета.

При этом в ФТС подчеркнули, что это уже позволило предотвратить вывод за рубеж более $3,7 млрд

Как отмечается, в ведомстве считают, что создание данного реестра позволит эффективнее бороться с незаконным выводом средств за рубеж.