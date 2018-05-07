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СМИ: в России создадут реестр сомнительных предпринимателей
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СМИ: в России создадут реестр сомнительных предпринимателей 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
Федеральная таможенная служба разработает стоп-лист, в который будут автоматически попадать владельцы компаний, проводивших сомнительные операции во время перемещения денег и товаров через границу России. Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, информация о таких фирмах направляется в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, которые могут отказать им в ведении счета.
При этом в ФТС подчеркнули, что это уже позволило предотвратить вывод за рубеж более $3,7 млрд
Как отмечается, в ведомстве считают, что создание данного реестра позволит эффективнее бороться с незаконным выводом средств за рубеж.
Ранее сообщалось, что Минприроды создаст реестр недобросовестных участников аукционов.
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