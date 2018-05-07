Энергетики почти восстановили электроснабжение в Южно-Сахалинске

Специалисты «Сахалинэнерго» закончили ремонтные работы в Южно-Сахалинске на подстанции «Центр» в 5:00 7 мая. Накануне из-за аварии на сетях свет отключили в нескольких микрорайонах областного центра.

Из-за проблем в работе линий электропередачи без энергии пока остаются дома в районе улиц Антона Буюклы, Амурской, Дзержинского, Пушкина и других. Закончить с ремонтом и полностью восстановит подачу энергии, планируется сегодня к 13:00.

— Проблемы на подстанции «Центр» начались с линий электропередачи. Сейчас конкретные причины устанавливаются, но, вероятнее всего, это короткое замыкание на какой-то ЛЭП. Это привело к повреждению оборудования на самой подстанции, — прокомментировала корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» ситуацию представитель Сахалинэнерго Маргарита Татарова.

В воскресенье, 6 мая, около 17:00 без света остались несколько районов Южно-Сахалинска. Об отключениях электроэнергии сообщали жители улиц Комсомольской, Фабричной, Горной, Компроспекта, Анкудинова, Невельской. Очевидцы отмечают, что в микрорайонах не работали светофоры, отключения затронули жилые дома, а также супермаркеты и кафе, находящиеся в аварийной зоне.

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