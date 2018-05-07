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Глава AmCham рассказал, почему отсрочили санкции против «Русала»
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Глава AmCham рассказал, почему отсрочили санкции против «Русала» 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что санкции против "Русала" были отложены из-за переговоров компаний США с властями страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Я думаю, скорее, это (перенос сроков. — Газета.Ru) результаты разговоров с компаниями. В том числе делегация нашей палаты об этом говорила на многих уровнях в правительстве (США — Газета.Ru). Думаю также, что и отдельно компании обращались", — сказал Родзянко.
По его словам, во время пребывания в Вашингтоне в одной из компаний рассказали, что ущерб от санкций для организации может составить примерно $1 млрд
"Я встречался с людьми из Берлина и коллегами по бизнесу — все они говорят об этом. Уже видны признаки того, что давление бизнеса повлияло на власти: отсрочка вступления в силу ограничительных мер с мая до октября, заявление о «добрых людях», которые работают в компаниях Олега Дерипаски, и о том, что цель — это конкретный бизнесмен, а не эти люди, и упоминание министром финансов США письма с просьбой снять санкции с «Русала»… Раньше он таких заявлений никогда не делал!" — подчеркнул Родзянко.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что «Русал» не был целью американских санкций против России, а также назвал условие, при котором на компанию не будут распространяться экономические ограничения.
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