Глава AmCham рассказал, что США не нравится в поведении России

"Мы задавали этот вопрос (о разъяснениях по санкциям — ред.) и в Казначействе, и в других ведомствах в США. Ответы были, что в правящих кругах присутствует сильное раздражение на тему поведения России по поводу Скрипалей, Сирии, Украины — все это по-прежнему их волнует", — сказал Родзянко в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Еще одна ключевая тема, которая звучит очень часто и сопровождается очень большими эмоциями, — это тема «продолжающегося вмешательства» в выборы. Как нам объясняли, «хакеры продолжают влиять на системы». Такое утверждение мы слышали часто", — продолжил Родзянко.

По его словам, отвечать на это со стороны бизнеса нечем, поскольку это не темы предпринимателей. «Мы больше говорили о том, как на нас действуют новые санкции, что односторонние санкции, объявленные США, меняют ситуацию на рынке в пользу конкурентов американских компаний», — сообщил Родзянко.