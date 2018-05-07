Глава AmCham рассказал, что США не нравится в поведении России 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Отношение России к ситуации в Сирии, на Украине, «дело Скрипалей», а также тема якобы вмешательства РФ в американские выборы по-прежнему занимают правящие круги США, рассказал РИА Новости президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
"Мы задавали этот вопрос (о разъяснениях по санкциям — ред.) и в Казначействе, и в других ведомствах в США. Ответы были, что в правящих кругах присутствует сильное раздражение на тему поведения России по поводу Скрипалей, Сирии, Украины — все это по-прежнему их волнует", — сказал Родзянко в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Еще одна ключевая тема, которая звучит очень часто и сопровождается очень большими эмоциями, — это тема «продолжающегося вмешательства» в выборы. Как нам объясняли, «хакеры продолжают влиять на системы». Такое утверждение мы слышали часто", — продолжил Родзянко.
По его словам, отвечать на это со стороны бизнеса нечем, поскольку это не темы предпринимателей. «Мы больше говорили о том, как на нас действуют новые санкции, что односторонние санкции, объявленные США, меняют ситуацию на рынке в пользу конкурентов американских компаний», — сообщил Родзянко.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.