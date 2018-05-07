Глава AmCham объяснил, почему США отсрочили санкции против «Русала»

"Я думаю, скорее, это (перенос сроков — ред.) результаты разговоров с компаниями. В том числе делегация нашей палаты об этом говорила на многих уровнях в правительстве (США — ред.). Думаю также, что и отдельно компании обращались", — сказал Родзянко в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы были в Вашингтоне, где одна из компаний рассказывала о потенциальном ущербе для себя, который может быть довольно существенным. Она работает в России, и она говорила о тех контрактах, которые вынуждена будет прервать сейчас, а также в двух— и пятилетней перспективе. У одной только этой компании потери могут составить около миллиарда долларов", — сообщил глава Американской торговой палаты в РФ.

В то же время он отметил, что немецкий бизнес оценивал потери от санкций в отношении «Русала» в сумму от 8 до 10 миллиардов евро.

"Я встречался с людьми из Берлина и коллегами по бизнесу — все они говорят об этом. Уже видны признаки того, что давление бизнеса повлияло на власти: отсрочка вступления в силу ограничительных мер с мая до октября, заявление о «добрых людях», которые работают в компаниях Олега Дерипаски , и о том, что цель — это конкретный бизнесмен, а не эти люди, и упоминание министром финансов США письма с просьбой снять санкции с «Русала»… Раньше он таких заявлений никогда не делал!", — подчеркнул Родзянко.