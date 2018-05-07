Кинотеатр пренебрег решением суда и открыл свои двери для зрителей во Владивостоке

Здание одного из самых крупных кинотеатров столицы Приморья «New Wave Cinema» закрыто судебными приставами повторно до полного устранения противопожарных нарушений. Директор кинотеатра уведомлен, что за неисполнение решения суда будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщил сайт VL.ru.

«New Wave Cinema» 2 мая самовольно открылся после того, как был закрыт 24 апреля по решению суда.

Работники отдела судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостока составили акт о нарушении запрета и подали рапорт о выявлении состава преступления по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» УК РФ

В администрации кинотеатра не стали комментировать ситуацию.

Кинотеатр «New Wave Cinema» грубо нарушил требования по пожарной безопасности, поэтому постановление суда подлежало немедленному исполнению. 24 апреля приставам пришлось прервать киносеанс и экстренно вывести зрителей из здания.