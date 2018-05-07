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Кинотеатр пренебрег решением суда и открыл свои двери для зрителей во Владивостоке
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Кинотеатр пренебрег решением суда и открыл свои двери для зрителей во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Здание одного из самых крупных кинотеатров столицы Приморья «New Wave Cinema» закрыто судебными приставами повторно до полного устранения противопожарных нарушений. Директор кинотеатра уведомлен, что за неисполнение решения суда будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщил сайт VL.ru.
«New Wave Cinema» 2 мая самовольно открылся после того, как был закрыт 24 апреля по решению суда.
Работники отдела судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостока составили акт о нарушении запрета и подали рапорт о выявлении состава преступления по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» УК РФ.
В администрации кинотеатра не стали комментировать ситуацию.
Кинотеатр «New Wave Cinema» грубо нарушил требования по пожарной безопасности, поэтому постановление суда подлежало немедленному исполнению. 24 апреля приставам пришлось прервать киносеанс и экстренно вывести зрителей из здания.
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