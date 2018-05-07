Эмманюэль Макрон завершает первый год президентской пятилетки

ПАРИЖ, 7 мая. / ТАСС /. Президент Франции Эмманюэль Макрон встречает в Елисейском дворце первую годовщину своей победы на выборах. Год назад, опираясь на созданное им надпартийное движение «Республика на марше» (La Rpublique en marche), он одержал убедительную победу в президентской гонке.

В окончательном втором туре 7 мая 2017 года он завоевал 66% голосов французских избирателей. Спустя еще неделю, 14 мая, новый глава государства официально вступил в должность.

"Президент Макрон мало чем отличается от кандидата Макрона, — говорят в окружении президента. — Он всегда на марше и не любит пауз".

"Франция вернулась"

Еще осенью он говорил, что «воздействие реформ можно будет ощутить через полтора-два года». Прогнозы экономики, однако, уже пересмотрены в сторону увеличения. По итогам 2017 года экономический рост составил 2%. Это вдвое больше чем в три предшествующие года, когда экономика прирастала всего на 1%.

Ему удалось добиться и снижения безработицы. Очередь за рабочими местами уменьшилась на 33 тыс. человек.

Снизился дефицит бюджета. Сейчас он ниже 3% ВВП. Как считают деловые эксперты, Еврокомиссия теперь должна прекратить штрафные процедуры, начатые против Франции с 2009 году в связи с чрезмерным дефицитом.

"Франция вернулась", — объявил Макрон на всемирном экономическом форуме в Давосе в январе.

Политические взгляды

Во время избирательного марафона он стремился утвердиться в центре политического поля. Свое надпартийное движение Макрон не причислял «ни к правым, ни к левым». «Наш проект — ввести страну в ХХI век, сделать ее успешной в меняющемся мире», — подчеркивал он.

В первый год у власти, считают наблюдатели, Макрон проявил больше твердости по отношению к социальным движениям, чем его предшественник социалист Франсуа Олланд . Он также протянул руку Католической церкви

Забастовки, вспыхнувшие этой весной на транспорте, сказались на его рейтинге, но падение популярности Макрона, как свидетельствуют итоги первого года, происходит более медленно, чем у его предшественников. Николя Саркози и Франсуа Олланд утратили в конце первого года правления куда большее число избирателей.

Новый диалог с Россией

Нынешнему президенту удалось сохранить основную часть голосовавшего за него электората, его политику спустя год после выборов поддерживают 44% избирателей. «Этот факт не стоит недооценивать», — считает социолог Жером Фурке. В глазах сограждан Макрон является «проводником интересов Франции в мире». «Французы к этому чувствительны», — подчеркнул исследователь.

Париж заинтересован в развитии диалога с Москвой , подчеркивает французский лидер. «Я хочу вести исторический и стратегический диалог с Владимиром Путиным », — отметил он в интервью воскресной газете Le Journal du dimanche.

Год назад, практически сразу же после своего избрания, Макрон пригласил российского коллегу на переговоры в Версаль. А в мае сам планирует посетить Россию.

Российский президент, отметил он, намерен «вернуть стране ее величие после событий вокруг демонтажа Берлинской стены и Советского Союза, пережитых в России как унижение». «Я могу это понять, — заметил Макрон. — Но для меня Россия находится в Европе, даже если она почти никогда не знала той демократии, в условиях которой мы живем».

По его словам, проводимый двумя лидерами «откровенный диалог по Сирии помог передать послания» Дамаску . Макрон сказал, что не разделяет позиции неоконсерваторов. «Я не хочу воевать с сирийским режимом и никогда бы не вторгся в Ирак и даже в Ливию , не имея в последнем случае политического плана выхода из кризиса», — заявил он.

Рекорд во французской истории

В свои сорок лет Макрон — самый молодой глава государства в послевоенной французской истории. Он родился в Амьене на севере Франции 21 декабря 1977 года в семье врачей. В 34 года Макрон уже занимал пост заместителя главы президентской администрации , в 37 лет стал государственным министром, в 39 — президентом.

Старту помогла учеба в Национальной школе администрации ЭНА (ENA, l'Ecole nationale d'administration). Как свидетельствует биограф Матье Ларноди, будущий президент «был одним из лучших слушателей» элитной академии. После Страсбургской школы Макрон служил в Финансовой инспекции, а затем перешел в банк Ротшильда.

"Останься он в банке, — уверяют в финансовом мире, — он был бы среди лучших финансистов в Европе". Недавний выпускник предпочел, однако, менее высокооплачиваемую, но более влиятельную должность заместителя генерального секретаря президентской администрации.

В 2014 году Олланд назначил его министром экономики. Но через два года Макрон решил сделать ставку на собственный проект — бороться за Елисейский дворец.

Выяснилось, однако, что он не пробыл на госслужбе десяти лет, положенных выпускнику ENA. Чтобы покрыть неустойку, будущий президент возместил казне €54 тыс. Вернуть ключи от государственной квартиры пришлось и того раньше — на утро после отставки.

На старт кампании он потратил собственные сбережения — €2 млн, заработанные на службе в банке.

Бриджит Макрон

Родом из Амьена, как сам французский лидер, Брижит Макрон происходит из семьи известных фабрикантов шоколада. Она на 24 года старше своего супруга (родилась 13 апреля 1953). Филолог по образованию, она преподавала литературу в лицее, где учился Макрон.

По ее словам, нынешний президент всегда был первым на уроках французского, истории, географии, и только в математике его знания были «хотя и очень хорошими, но не выдающимися». Помимо уроков, учительница вела в лицее театральный кружок. И именно там родился будущий союз.

Театральному роману не помешала даже разлука на время учебы Макрона в Париже. В конце каждой недели он непременно возвращался в Амьен.

В октябре 2017 года супруги отпраздновали десятилетие своей свадьбы. Совместных детей у них нет. Однако у Брижит Макрон есть две дочери, сын и семь внуков.