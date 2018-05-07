В Петербурге заложат платформу «Северный полюс» для изучения Арктики

Как сообщил РИА Новости министр природных ресурсов РФ Сергей Донской, в настоящее время идет подготовка технического задания. Собственно проектирование должны начать в мае этого года, а следующем году — начать строительство.

Самодвижущаяся ледостойкая платформа «Северный полюс» будет построена в рамках контракта, заключенного «Адмиралтейскими верфями» с Росгидрометом . По словам Донского, это сложное и уникальное судно, не имеющее аналогов в мире. Оно будет обеспечено топливом на два года автономной работы и рассчитано на 48 ученых при всего 14 членах экипажа. Оборудование платформы позволит проводить самые разные наблюдения — океанографические, геологические, геофизические и акустические.

Кроме того, платформа сможет преодолевать льды без помощи ледокола, идти со скоростью как минимум в 10 узлов и принимать на борту тяжелые вертолеты. Предполагается, что судно водоизмещением в 7,5 тысячи тонн (67,8 метра в длину, 22,5 метра в ширину) будет передано заказчику в 2020 году.