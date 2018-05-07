В Волгограде Госжилнадзор исключил из реестра УК, выбранные с нарушениями

Волгограде. Инспекция Госжилнадзора исключила из реестра лицензий две УК, выбранные с нарушением Жилищного кодекса РФ

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в инспекции Госжилнадзора, по жалобам жителей домов №27 по улице Таращанцев и №50 по улице Штеменко специалистами была проведена проверка по поводу нарушений при выборе управляющих организаций. Результаты проверки показали, что ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» и ООО «Энерго-Инвест» были выбраны при отсутствии кворума общих собраний. В этой связи инспекцией были поданы заявления в суд. Суд в полном объеме удовлетворил требования Госжилнадзора и признал решения о выборе данных управляющих организаций недействительными. Теперь жители указанных домов должны сами выбрать способ управления. Если собственники этого не сделают, районная администрация проведет открытый конкурс по выбору УК.