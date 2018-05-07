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В России летом может стартовать проект по трехцветной маркировке продуктов
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В России летом может стартовать проект по трехцветной маркировке продуктов 

Rambler News Service 25 минут назад
Фото: Москва24
Летом 2018 года в России начнется добровольная маркировка продуктов питания цветами «светофора» — красным, желтым и зеленым — на основании уровня содержания в них критически значимых пищевых веществ, в связи с чем Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для производителей, готовых участвовать в добровольной маркировке. Об этом сообщают «Известия».
Роспотребнадзор выделил продукты, которые являются основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот, в частности, хлебные, рыбные, мясные, молочные, кондитерские изделия, а также овощные и фруктовые консервы и соки.
Отмечается, что именно эта категория продуктов может быть маркирована тремя цветами. Красным цветом маркируются продукты, в которых содержание, например, соли или сахара превышает суточную норму, желтым — при среднем показателе, а зеленым — при низком содержании веществ.
В то же время рекомендации Роспотребнадзора не распространяются на пищевое сырье, сахар-рафинад, растительное и сливочное масло, сало-шпик и на другие продукты с простым пищевым матриксом. Рекомендации также не распространяются на бутилированную воду и безалкогольные напитки с подсластителями, на добавки, ароматизаторы, специи и жевательную резинку.
В ведомстве отметили, что подобные меры по информированию потребителей о составе продукта помогут снизить заболеваемость ожирением, диабетом второго типа и другими заболеваниями.
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