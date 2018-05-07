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Роспотребнадзор: Трехцветная маркировка еды может начаться летом
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Роспотребнадзор: Трехцветная маркировка еды может начаться летом 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Летом может начаться пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветами светофора по степени полезности. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве считают, что в зависимости от цвета маркировки — зеленого, желтого или красного — потребитель будет делать «осознанный выбор» при покупке продовольственных товаров. Таким образом, формировать здоровый рацион питания станет проще. А этом, в свою очередь, позволит снизить в РФ количество алиментарных заболеваний (связанных с недостатком или избытком тех или иных веществ в организме).
"Пилотный проект может быть запущен летом 2018 года", — сообщили в Роспотребнадзоре. Его презентация может состояться в июне.
Проект «Светофор» подразумевает создание в магазинах отдельных полок, на которых будет выставлена промаркированная цветами светофора продукция. Крупные ретейлеры и производители сообщили Роспотребнадзору о готовности присоединиться к эксперименту.
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