Маркировка продуктов цветами светофора может летом начаться в России

Пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветами светофора — зеленым, желтым, красным — в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот, может начаться летом 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Такая индикация позволит потребителю «сделать осознанный выбор» при покупке продовольственных товаров, считают в ведомстве. В результате формировать здоровый рацион питания станет проще, что в перспективе снизит в России количество алиментарных заболеваний (связанных с недостатком или избытком тех или иных пищевых веществ в организме).

«Пилотный проект может быть запущен летом 2018 года», — отметили в Роспотребнадзоре . Его презентация может состояться в июне.

В середине апреля руководитель ведомства Анна Попова провела встречу с производителями пищевой продукции, а также с представителями крупнейших торговых сетей, на которой обсуждались запуск и реализация проекта «Светофор». Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для производителей по добровольной цветовой индикации продуктов, сообщало ранее ведомство. Проект подразумевает создание в магазинах отдельных полок, на которых будет выставлена промаркированная цветами светофора продукция. Крупные торговые сети и производители сообщили ведомству о готовности присоединиться к эксперименту.