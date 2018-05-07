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Маркировка продуктов цветами светофора может летом начаться в России
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Маркировка продуктов цветами светофора может летом начаться в России 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Москва24
Пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветами светофора — зеленым, желтым, красным — в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот, может начаться летом 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Такая индикация позволит потребителю «сделать осознанный выбор» при покупке продовольственных товаров, считают в ведомстве. В результате формировать здоровый рацион питания станет проще, что в перспективе снизит в России количество алиментарных заболеваний (связанных с недостатком или избытком тех или иных пищевых веществ в организме).
«Пилотный проект может быть запущен летом 2018 года», — отметили в Роспотребнадзоре. Его презентация может состояться в июне.
В середине апреля руководитель ведомства Анна Попова провела встречу с производителями пищевой продукции, а также с представителями крупнейших торговых сетей, на которой обсуждались запуск и реализация проекта «Светофор». Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для производителей по добровольной цветовой индикации продуктов, сообщало ранее ведомство. Проект подразумевает создание в магазинах отдельных полок, на которых будет выставлена промаркированная цветами светофора продукция. Крупные торговые сети и производители сообщили ведомству о готовности присоединиться к эксперименту.
В марте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование по восприятию российскими потребителями проекта «Светофор». В его поддержку высказались 82% респондентов. При этом три четверти опрошенных (77%) потенциально готовы ориентироваться на такую индикацию при покупке продуктов питания.
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