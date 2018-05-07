Ещё
Заражённых бешенством животных могут разрешить отстреливать вблизи населённых пунктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заражённых бешенством животных могут разрешить отстреливать вблизи населённых пунктов 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В России могут разрешить охоту на диких животных в зелёной зоне — в лесах, расположенных вблизи населённых пунктов, в рамках мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов. При этом будет запрещён оборот продукции такой охоты.
Автором законодательной инициативы, которую Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планирует рассмотреть 7 мая, выступила Костромская областная Дума.
Законопроектом предлагается уточнить режим лесов зелёной зоны, а именно убрать из перечня запрещённых видов деятельности охоту в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. Авторы инициативы отмечают, что существующие ограничения препятствуют отстрелу больных животных, главным образом заражённых бешенством.
В пояснительной записке сказано, что на территории России с каждым годом увеличивается количество вспышек бешенства животных. В 2017 году было выявлено 1483 вспышки бешенства, из которых 52 процента приходилось на диких животных. При этом основным источником распространения болезни являются лисы.
Кстати, часто отстрел является не единственным источником спасения от бешенства. Для предотвращения массового заражения лис вирусом бешенства животных должны вакцинировать. Егеря и охотники добавляют специальные препараты в капсулах в корм и кладут его у лисьих нор. Такое лекарство способно защитить животное и предотвратить вспышку эпидемии.
Парламентская газета: последние новости
Двойные стандарты и политические мотивы День 7 мая в истории Ростов-на-Дону получил новую зону отдыха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой691
В США рассказали о планах по G2120
Путин обратился к правительству РФ19
Бузова сообщила о замужестве138
Россиянам стоит забыть о низкой инфляции17
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение