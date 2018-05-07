Ещё
День 7 мая в истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День 7 мая в истории 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
20 лет назад (1998) вышел первый номер «Парламентской газеты».
Учредители газеты — Государственная Дума и Совет Федерации. Издание является официальным публикатором федеральных законов, постановлений, актов и других документов Федерального Собрания.
Газета выходит тиражом более 136 тысяч экземпляров и распространяется на всей территории нашей страны, а также в странах СНГ.
«Парламентская газета» имеет представительства в десяти субъектах России.
День радио.
Учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР 2 мая 1945 года.
Дата выбрана не случайно: в этот день в 1895 году на заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете ученый Алек­сандр Попов выступил с докладом об изобретении радио.
В России первые нерегулярные радиовещательные передачи велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года — из опытных радиовещательных станций в Москве, Казани и других городах. Регулярное же радиовещание началось 23 ноября 1924 года.
К 1970-м годам радиовещанием была охвачена вся территория страны: передачи велись на более чем 60 языках народов СССР и 70 языках народов других стран. В начале 1990-х годов в России появились первые частные радиостанции.
Согласно данным ООН, сегодня в мире насчитывается более 51 тысяч радиостанций и более 2,4 миллиарда радиоприемников. В нашей стране выдано более 3 тысяч лицензий на осуществление радиовещания.
Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ отмечает День части.
Эта уникальная воинская часть, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность ценностей Кремля, входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы. Он подчиняется непосредственно Президенту Российской Федерации.
Датой рождения Президентского полка считается 8 апреля 1936 года, когда Батальон особого назначения был реорганизован в Полк специального назначения. В него вошли пять дивизионов, полковая школа, броневзвод и подразделения обеспечения. Первым командиром полка был назначен начальник штаба школы имени ВЦИК Петр Азаркин.
Кремлёвский полк принимал активное участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. Из состава полка были сформированы группы снайперов. Во время войны в полку погибли 97 человек.
После ряда переименований и реорганизаций Указом Президента РФ от 20 марта 1993 года Отдельный Краснознаменный Кремлевский полк был преобразован в Президентский полк Комендатуры Московского Кремля Главного Управления охраны Российской Федерации.
С 2000 года военнослужащие полка участвуют в инаугурации Президента РФ: они вносят в зал государственные атрибуты и символы президентской власти.
В 2002 году в Президентский полк был включен Кавалерийский почетный эскорт, созданный на базе 11-го Отдельного казачьего кавалерийского полка. С 17 сентября 2004 года Кавалерийский почетный эскорт и военнослужащих роты специального караула при участии духовой группы Президентского оркестра проводят церемонию развода конных и пеших караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.
33 года назад (1985) были приняты Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и Постановление Совмина СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».
В стране началась крупномасштабная антиалкогольная кампания, лозунгом которой стали слова «Трезвость — норма жизни». В СССР резко выросли цены на алкогольную продукцию, водка стала продаваться по специальным талонам. Купить алкоголь можно было только с 14 часов.
Повсеместно стало сокращать количество магазинов, торгующих алкоголем, вырос уровень спекуляции и воровства. В РСФСР, Украинской, Молдавской и других союзных республиках начали вырубать виноградники.
Массовое недовольство кампанией и начавшийся в конце 1980-х годов в СССР экономический кризис вынудили советское руководство свернуть борьбу с производством и потреблением алкоголя. Однако постановления, ограничивавшие продажу и потребление алкоголя, отменены не были.
84 года назад (1934) была образована Еврейская автономная область.
В этот день постановлением ВЦИК Биро-Биджанский район Дальневосточного края получил статус автономной Еврейской национальной области.
Еврейская автономная область расположена на юго-западе Дальнего Востока. Граничит с Хабаровским краем и Амурской областью. Государственная граница с КНР. Входит в состав Дальневосточного федерального округа. Её площадь составляет 36,3 тыс. кв. километров (0,21% от территории РФ). Еврейская автономная область — единственный субъект Российской Федерации, обладающий статусом автономной области.
143 года назад (1875) в Санкт-Петербурге Россия и Япония подписала договор об обмене территориями.
Свои подписи под Санкт-Петербургским договором поставили министры иностранных дел России и Японии Александр Горчаков и Эномото Такэаки.
Согласно документу, в собственность Российской империи в обмен на 18 Курильских островов был полностью передан остров Сахалин.
Кроме того, суда Японии в течение 10 лет без уплаты торговых и таможенных пошлин могли посещать порт Корсаков на Южном Сахалине, где учреждалось японское консульство.
Санкт-Петербургский договор сохранял силу вплоть до 1905 года, когда по итогам русско-японской войны был подписан Портсмутский мирный договор. Россия уступала победившей Японии все Куpилы и южный Сахалин.
Парламентская газета: последние новости
Ростов-на-Дону получил новую зону отдыха Косачев рассказал, за что Россия может быть признательна ЕСПЧ Инвалидам могут компенсировать полную стоимость необходимых им технических средств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой691
В США рассказали о планах по G2120
Путин обратился к правительству РФ19
Бузова сообщила о замужестве138
Россиянам стоит забыть о низкой инфляции17
Новости партнеров
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение