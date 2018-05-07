День 7 мая в истории

20 лет назад (1998) вышел первый номер « Парламентской газеты ».

Газета выходит тиражом более 136 тысяч экземпляров и распространяется на всей территории нашей страны, а также в странах СНГ.

«Парламентская газета» имеет представительства в десяти субъектах России

День радио.

Учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР 2 мая 1945 года.

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1895 году на заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете ученый Алек­сандр Попов выступил с докладом об изобретении радио.

В России первые нерегулярные радиовещательные передачи велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года — из опытных радиовещательных станций в Москве Казани и других городах. Регулярное же радиовещание началось 23 ноября 1924 года.

К 1970-м годам радиовещанием была охвачена вся территория страны: передачи велись на более чем 60 языках народов СССР и 70 языках народов других стран. В начале 1990-х годов в России появились первые частные радиостанции.

Согласно данным ООН, сегодня в мире насчитывается более 51 тысяч радиостанций и более 2,4 миллиарда радиоприемников. В нашей стране выдано более 3 тысяч лицензий на осуществление радиовещания.

Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ отмечает День части.

Эта уникальная воинская часть, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность ценностей Кремля, входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы. Он подчиняется непосредственно Президенту Российской Федерации.

Датой рождения Президентского полка считается 8 апреля 1936 года, когда Батальон особого назначения был реорганизован в Полк специального назначения. В него вошли пять дивизионов, полковая школа, броневзвод и подразделения обеспечения. Первым командиром полка был назначен начальник штаба школы имени ВЦИК Петр Азаркин.

Кремлёвский полк принимал активное участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. Из состава полка были сформированы группы снайперов. Во время войны в полку погибли 97 человек.

После ряда переименований и реорганизаций Указом Президента РФ от 20 марта 1993 года Отдельный Краснознаменный Кремлевский полк был преобразован в Президентский полк Комендатуры Московского Кремля Главного Управления охраны Российской Федерации.

С 2000 года военнослужащие полка участвуют в инаугурации Президента РФ: они вносят в зал государственные атрибуты и символы президентской власти.

В 2002 году в Президентский полк был включен Кавалерийский почетный эскорт, созданный на базе 11-го Отдельного казачьего кавалерийского полка. С 17 сентября 2004 года Кавалерийский почетный эскорт и военнослужащих роты специального караула при участии духовой группы Президентского оркестра проводят церемонию развода конных и пеших караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.

33 года назад (1985) были приняты Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и Постановление Совмина СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».

В стране началась крупномасштабная антиалкогольная кампания, лозунгом которой стали слова «Трезвость — норма жизни». В СССР резко выросли цены на алкогольную продукцию, водка стала продаваться по специальным талонам. Купить алкоголь можно было только с 14 часов.

Повсеместно стало сокращать количество магазинов, торгующих алкоголем, вырос уровень спекуляции и воровства. В РСФСР, Украинской, Молдавской и других союзных республиках начали вырубать виноградники.

Массовое недовольство кампанией и начавшийся в конце 1980-х годов в СССР экономический кризис вынудили советское руководство свернуть борьбу с производством и потреблением алкоголя. Однако постановления, ограничивавшие продажу и потребление алкоголя, отменены не были.

В этот день постановлением ВЦИК Биро-Биджанский район Дальневосточного края получил статус автономной Еврейской национальной области.

Еврейская автономная область расположена на юго-западе Дальнего Востока. Граничит с Хабаровским краем Амурской областью . Государственная граница с КНР . Входит в состав Дальневосточного федерального округа. Её площадь составляет 36,3 тыс. кв. километров (0,21% от территории РФ). Еврейская автономная область — единственный субъект Российской Федерации, обладающий статусом автономной области.

143 года назад (1875) в Санкт-Петербурге Россия и Япония подписала договор об обмене территориями.

Свои подписи под Санкт-Петербургским договором поставили министры иностранных дел России и Японии Александр Горчаков и Эномото Такэаки.

Согласно документу, в собственность Российской империи в обмен на 18 Курильских островов был полностью передан остров Сахалин.

Кроме того, суда Японии в течение 10 лет без уплаты торговых и таможенных пошлин могли посещать порт Корсаков на Южном Сахалине, где учреждалось японское консульство.

Санкт-Петербургский договор сохранял силу вплоть до 1905 года, когда по итогам русско-японской войны был подписан Портсмутский мирный договор. Россия уступала победившей Японии все Куpилы и южный Сахалин.