На Камчатке началось строительство завода по переработке отходов 

По словам Андрея Кудрина, возглавляющего агентство по обращению с отходами Камчатского края, на строительной площадке рядом с полигоном отходов краевой столицы уже ведутся строительные работы. В частности, монтируется мобильная станция, которую можно будет использовать для переработки ТКО в любой точке полигона. Компания «Феникс» (инвестор проекта, резидент СПВ) готова вложить в создание мусороперерабатывающего комплекса порядка 300 млн рублей. С целью скорейшего введения объекта в эксплуатацию местные власти выделили инвестору земельный участок без проведения торгов и предоставили ряд налоговых преференций.
Руководитель ООО «Феникс» Дмитрий Белов считает, что проект окупится в течение 6 лет. В ходе его реализации будут отсортировываться черные и цветные металлы, пластик, стекло, картон и бумага. Стекло и пластик планируют использовать в качестве сырья при производстве полимерной песчаной плитки, а из бумаги и картона будут делать топливные брикеты. Ранее также сообщалось, что ООО «Феникс» планирует организовать производство электроэнергии, используя биогаз, выделяемый органическим мусором, собранным на свалке.
Со следующего года в России вводится запрет на захоронение пластиковой упаковки, стеклянной тары, шин, отходов бумаги и картона. Создание мусороперерабатывающих комплексов позволит во многом решить проблему с вторичным использованием ТКО.