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На старой фотографии Валерия Меладзе можно узнать с трудом
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На старой фотографии Валерия Меладзе можно узнать с трудом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известная телеведущая Ирина Муромцева, которая некогда вела передачу «Утро России» на телеканале «Россия 1», в преддверии дня радио выложила ретро-снимок, на котором она запечатлена с коллегами и молодым Валерием Меладзе. Ныне модный исполнитель на фотографии едва узнаваем: худой, без бороды и седых волос.
Сегодня Валерию Шотаевичу 52 года, четыре года назад он в шестой раз стал отцом. Недавно он выдал замуж свою старшую дочь за успешного журналиста марокканского происхождения.
Валерий Меладзе стал широко известен в 1992 году. Тогда он сольно выступил с песней «Не тревожь мне душу, скрипка…» в рамках программы концерта «Звёздный вечер», посвящённой предстоящей зимней Олимпиаде в Альбервиле.
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