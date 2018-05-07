На старой фотографии Валерия Меладзе можно узнать с трудом

Известная телеведущая Ирина Муромцева , которая некогда вела передачу «Утро России» на телеканале «Россия 1», в преддверии дня радио выложила ретро-снимок, на котором она запечатлена с коллегами и молодым Валерием Меладзе . Ныне модный исполнитель на фотографии едва узнаваем: худой, без бороды и седых волос.

Сегодня Валерию Шотаевичу 52 года, четыре года назад он в шестой раз стал отцом. Недавно он выдал замуж свою старшую дочь за успешного журналиста марокканского происхождения.

Валерий Меладзе стал широко известен в 1992 году. Тогда он сольно выступил с песней «Не тревожь мне душу, скрипка…» в рамках программы концерта «Звёздный вечер», посвящённой предстоящей зимней Олимпиаде в Альбервиле.

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