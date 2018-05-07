Евросоюз хочет, чтобы его члены уважали его ценности — или согласились с сокращением финансирования

Чиновники Евросоюза разработали весьма затейливый механизм для того, чтобы приструнить бунтарски настроенные правительства, в первую очередь правительства некоторых стран Восточной Европы. Евросоюз хочет получить право лишать финансирования те страны, где, с его точки зрения, позиции диктатуры закона слабеют. В то же время, если чиновники добьются своего, пострадавшие правительства будут вынуждены выделять средства на финансирование тех программ, которые Евросоюз перестанет субсидировать.

Это предложение было выдвинуто Еврокомиссией во вторник, 1 мая, вместе с проектом бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы. Еврокомиссия предлагает принять бюджет в размере 1,1% от ВВП всех членов блока, то есть в размере 1,1 триллиона евро. Это предложение также призвано помешать националистическим правительствам использовать выделяемые Евросоюзом деньги для того, чтобы обеспечивать себе поддержку избирателей. Согласно этому плану, расходы на поддержку сельского хозяйства и обеспечение экономической интеграции сокращаются на 5% по сравнению с предыдущим семилетним бюджетом. Кроме того, часть средств на обеспечение экономической интеграции переориентируется на поддержку международного образования и реформ. А это не те приоритеты, которые ставят перед собой националисты в таких странах, как Венгрия или Польша

Сложность с тем, чтобы наказать нелиберальные правительства, которые, с точки зрения многих, отвергают ценности Евросоюза, заключается в том, что они готовы заступаться друг за друга. Лишить того или иного члена Евросоюза права голоса практически невозможно, потому что для этого нужно единогласное одобрение глав всех остальных членов блока. Бюджеты Евросоюза тоже должны быть единогласно одобрены всеми его членами. Поэтому такие автократы, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и фактический лидер Польши Ярослав Качиньский убеждены, что их страны продолжат получать весомое количество средств от Евросоюза несмотря на то, что они бросают вызов ключевым ценностям этого блока, к примеру, решительно сопротивляясь попыткам заставить их принять больше беженцев.

Предлагаемый проект, способный сделать финансовое наказание возможным, обходит это препятствие. Согласно этому проекту, необходимо будет получить одобрение большинства в Европарламенте и квалифицированного большинства в Евросовете , в состав которого входят лидеры стран — то есть 55% голосов государств-членов, которые представляют 65% населения Евросоюза. У националистически настроенных стран слишком мало голосов, чтобы противостоять этому проекту без чьей-либо помощи.

В целом цель этого карательного механизма заключается в том, чтобы гарантировать, что средства Евросоюза не будут украдены. Вполне логично предположить, что в стране со слабой диктатурой закона сделать это очень легко. И есть масса свидетельств того, что значительная часть этих средств действительно крадется.

Аналитический центр Government Transparency Institute, расположенный в Будапеште , подсчитал в 2015 году, что денежные средства, получаемые от Евросоюза, повышают коррупционные риски по всей Европе на 3-20% в зависимости от страны и критериев оценки. К примеру, компанию, которая прежде принадлежала зятю Орбана Иштвану Тиборцу (Istvan Tiborcz), обвиняют в том, что она незаконным образом извлекла выгоду из субсидируемых Евросоюзом контрактов на установку уличных фонарей в венгерских городах. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством обнаружило «нарушения» в использовании субсидий фермерским предприятием, принадлежащим премьер-министру Чешской Республики Андрею Бабишу (Andrej Babis).

Евросоюз перестал перечислять средства на конкретные проекты в нескольких странах после обнаружения свидетельств коррупции. Однако новое предложение может создать гораздо более грубый инструмент для существенного сокращения финансирования. Если Еврокомиссия решит, что та или иная страна не распределяет выделенные Евросоюзом средства должным образом или что в ней нет эффективной судебной системы, способной бороться с мошенничеством, она сможет уменьшить финансирование. В этом случае, чтобы предотвратить такой поворот событий, против этого должно будет проголосовать квалифицированное большинство лидеров стран Евросоюза. Фактически это даст Еврокомиссии право решать, кто сможет, а кто не сможет получать субсидии Евросоюза, не нарушая существующие нормы, которые дают странам, чьи ВВП на душу населения ниже средних показателей по всему блоку, право на получение финансовой помощи на интеграцию.

Но националисты не смогут жаловаться, если выделенные Евросоюзом средства закончатся: новый закон обяжет их взять все расходы по финансированию программ Евросоюза на себя. Таким образом, им придется дважды заплатить за свои идеи суверенитета и усиление политического контроля над судебной системой.

Раздел нового бюджета под названием «Сплоченность и ценности» был написан таким образом, чтобы сократить объем средств, выделяемых восточноевропейским националистам. Он удваивает ассигнования программы студенческого обмена, создает специальный фонд по продвижению ценностей Евросоюза и борьбе с «экстремизмом, радикализмом и разногласиями», а также инициирует 25-миллиардную программу реформ, под которую вряд ли попадут эксперименты Польши и Венгрии в области экономической политики.

Все это не сулит ничего хорошего националистам в этих странах, которые рассчитывали, что они смогут пользоваться средствами Евросоюза для ускорения экономического роста. Однако они могут надеяться на то, что это предложение Еврокомиссии вызовет негативную реакцию многих стран. Лидеры некоторых стран Западной Европы уже обеспокоены тем, что заложенные в новом бюджете расходы не уменьшились, несмотря на выход из блока Соединенного Королевства . Премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен (Lars Lokke Rasmussen) написал в твиттере: «Еврокомиссия только что представила проект бюджета Евросоюза размером на 28 стран-членов. Но у нас только 27 стран, которым придется его финансировать. Уменьшение Евросоюза должно было повлечь за собой уменьшение бюджета!»

Консервативные в финансовом отношении правительства североевропейских стран, таких как Нидерланды (чей премьер-министр Марк Рютте (Mark Rutte) уже назвал этот проект бюджета «неприемлемым») и Финляндия , тоже будут встревожены увеличением их вкладов в Евросоюз. Кроме того, вероятно, государства юга Европы, которые наряду с восточноевропейскими странами являются потенциальными получателями этих средств, будут возражать против существенного расширения полномочий Еврокомиссии в вопросах распределения денег.

В некоторых странах на юге Европы политики уже возражают против сокращения расходов на обеспечение интеграции. Они «несоразмерно ударят по самым бедным районам Италии », как сказала Лаура Агеа (Laura Agea), член Европарламента от итальянской партии «Движение пяти звезд». Министр сельского хозяйства Франции Стефан Травер (Stephane Travert) пообещал бороться за сельскохозяйственные субсидии.

Нам предстоит долгий, чрезвычайно сложный процесс согласования. Это хорошие новости для таких лидеров, как Орбан и Качиньский: у них будет время на то, чтобы создать ситуативные альянсы и справиться с самыми жесткими карательными предложениями Еврокомиссии. Однако в конечном итоге восточноевропейские государства, вероятнее всего, будут получать меньше денежных средств, чем прежде.