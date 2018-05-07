Правительство-рекордсмен сложит свои полномочия

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Правительство России , согласно статье 116 Конституции, в понедельник сложит свои полномочия в связи с истечением шестилетнего мандата главы государства. Оставшись в статусе «исполняющих обязанности», члены кабмина будут ждать формирования нового состава главного исполнительного органа страны.

По окончании церемонии инаугурации президента , которая состоится в полдень по московскому времени, Владимир Путин должен будет определиться с кандидатурой премьер-министра и направить соответствующее представление на рассмотрение Госдумы . После одобрения нижней палатой парламента своей кандидатуры премьер в недельный срок представит главе государства предложения по структуре кабмина, а также персоналиям своих заместителей и федеральных министров. С их утверждением начнет работу новое правительство Российской Федерации.

Накануне поздно вечером Путин собрал кабмин в Кремле. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в работе в столь сложных условиях, и дал высокую оценку деятельности правительства. Президент отдельно отметил большой вклад в успешное выполнение поставленных задач премьера Дмитрия Медведева

Кабмин шестилетней выдержки

Уходящий в отставку кабинет Медведева был сформирован с 8 по 21 мая 2012 года и стал самым «долгоиграющим» правительством, отработавшим полный шестилетний президентский срок. Однако ни состав кабмина, ни его структура не были постоянными, а условия, в которых пришлось работать, нельзя назвать спокойными. За шесть лет правительству пришлось пережить немало драматичных моментов, связанных с возникновением и упразднением министерств, перераспределением полномочий, коррупционными скандалами и иными событиями. В результате слагать полномочия в понедельник будет совсем другой коллектив, чем тот, что принимал их в 2012 году.

Корпус заместителей

Когда Путин занимался формированием кабинета министров в 2012 году, он очень серьезно подошел к вопросу обновления кадрового состава. Как отмечал Медведев, в тогда еще новом правительстве «три четверти — новые люди». Изначально кабмин состоял из семи вице-премьеров (один из которых первый), а также из 20 министров. Но с течением времени количество заместителей у Медведева увеличилось на два, министров тоже стало на два больше.

Первые «потери» вице-премьерский состав понес спустя год. 7 мая 2013 года с формулировкой «по собственному желанию» кабинет Медведева покинул Владислав Сурков , однако этому предшествовала его полемика с главой государства. Президент и вице-премьер разошлись в оценках качества выполнения президентских поручений. Место Суркова занял не менее маститый политик Сергей Приходько , к которому перешли и функции руководителя аппарата правительства.

31 августа 2013 года на работу на Краснопресненскую набережную после непродолжительной паузы вернулся Юрий Трутнев , который в правительстве Путина был министром природных ресурсов и экологии, а затем чуть больше года выполнял функции помощника президента. Должность вице— премьера он совместил с работой полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе.

Еще одно изменение затронуло зампреда правительства Александра Хлопонина . В мае 2014 года Путин освободил его от поста полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. Наконец, 19 октября 2016 года повышение до статуса вице— премьера получил бывший министр спорта Виталий Мутко

Новые лица

Более значительные изменения произошли в министерском корпусе. Здесь в мае 2012 года появилось 15 новых глав ведомств, хотя остался и целый ряд «ветеранов».

Тем не менее через полгода Шойгу ждало возвращение в кабмин. Генерал армии примерил мундир министра обороны, сменив на этом посту Сердюкова, который был уволен на фоне скандалов вокруг управления собственностью оборонного ведомства

Министерская чехарда

Недолгая жизнь была уготована и Министерству по делам Крыма , которое появилось 31 марта 2014 года, после того как полуостров воссоединился с Россией, и просуществовало до 15 июля 2015 года. Все это время ведомство возглавлял Олег Савельев . Причиной упразднения стало завершение переходного периода, а соответствующие полномочия достались Минэкономразвития.

Два первых «территориальных» органа появились в мае 2012 года. Ими стали Министерство по делам Северного Кавказа и Министерство по развитию Дальнего Востока. Причем последнее за первый год своего существования пережило смену руководителя, когда Виктора Ишаева сменил молодой предприниматель Александр Галушка

Минсельхоз и Минобрнауки. Смена министров оказалась уделом не только Минвостокразвития и Минрегиона. Та же участь постигла Минспорта

Тот занимался вопросами экономической повестки вплоть до осени 2016 года, когда оказался в центре коррупционного скандала и был задержан оперативниками по подозрению в получении взятки в 2 млн долларов в обмен на положительное заключение, дающее "Роснефти" право приобрести госпакет акций "Башнефти" . От занимаемой должности «в связи с утратой доверия» Путин освободил Улюкаева буквально на следующий день. В декабре 2017 года Замоскворецкий районный суд признал экс-министра виновным во взяточничестве и приговорил его к восьми годам строгого режима, и штрафу в 130 миллионов рублей. Третьим с момента назначения правительства Медведева руководителем МЭР стал 35-летний выходец из Минфина Максим Орешкин

Оценки и критика

За долгий период работы кабинет Медведева не раз подвергался критическим нападкам как со стороны прессы, так и со стороны депутатов Госдумы. Участники прямой линии с Владимиром Путиным из года в год задавали главе государства один и тот же вопрос — доволен ли он работой правительства и лично его председателя? Но Путин, который не раз требовал от министров «подтянуть хвосты» по массе текущих проблем, никогда не позволял зайти критике слишком далеко, всегда давая высокие оценки работе кабмина.

В частности, в канун Нового года, подводя итоги работы правительства за 5,5 года, президент заявил, что сделано все возможное и даже больше.

"Это были годы сложные и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой и российской экономике.

Но должен сказать, что правительство РФ сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того, — сказал он. — По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы".

Не отрицая остающихся нерешенными проблем, Путин отметил, что удалось добиться минимальной за всю российскую историю инфляции, отметил достижения в импортозамещении и развитии сельского хозяйства, а также инфраструктурных проектов. За счет этого удалось уменьшить зависимость экономики от конъюнктуры мировых цен на нефть. Сыграло свою роль и общее улучшение делового климата, над чем правительство последовательно работает все эти годы.

Несмотря на санкционное давление, Россия продолжает реализацию масштабных инфраструктурных проектов, таких как строительство Крымского моста, космодрома Восточный, Московского центрального кольца, реализацию проекта «Ямал— СПГ» и других. Минобороны и предприятия ОПК прекратили вести ценовые войны и смогли выстроить результативную работу по гособоронзаказу, который в последние годы выполняется на 97%.

Перед страной стоит масса очень сложных проблем, задача по решению которых перейдет по наследству новому составу правительства. Очевидно, что, кто бы ни занял кресла премьера и его заместителей, кому бы ни достались министерские портфели, добиться ощутимых результатов, не совершив тот самый рывок в развитии, о котором говорил Путин в последнем послании Федеральному собранию, едва ли возможно.