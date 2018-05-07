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«День радио»: Угадай цитату по скриншоту
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«День радио»: Угадай цитату по скриншоту 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприёмник и осуществил дебютный сеанс радиосвязи. Впервые этот день торжественно отметили в СССР в 1925 году, а с 1945-го отмечают ежегодно. Это праздник работников всех отраслей связи, при этом он отмечается не только в России, но и во многих странах постсоветского пространства.
А в 2008-м на экраны вышел фильм «День радио» — одна из лучших российских комедий последней четверти века. В честь знаменательного дня радио (и 10-летия со дня выхода картины) News.ru предлагает вспомнить главные цитаты из фильма (картинки кликабельны).
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