«День радио»: Угадай цитату по скриншоту

7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприёмник и осуществил дебютный сеанс радиосвязи. Впервые этот день торжественно отметили в СССР в 1925 году, а с 1945-го отмечают ежегодно. Это праздник работников всех отраслей связи, при этом он отмечается не только в России , но и во многих странах постсоветского пространства.

А в 2008-м на экраны вышел фильм «День радио» — одна из лучших российских комедий последней четверти века. В честь знаменательного дня радио (и 10-летия со дня выхода картины) News.ru предлагает вспомнить главные цитаты из фильма (картинки кликабельны).