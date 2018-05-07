Риск ядерной войны в эпоху искусственного интеллекта

По данным аналитиков корпорации «Рэнд», искусственный интеллект, которому со все большей «уверенностью» доверяют оборонные ведомства крупных держав, может дестабилизировать хрупкое равновесие ядерного сдерживания, приблизив мир к «холокосту», которого все так боятся. Искусственный интеллект быстрее, производительнее и умнее, чем создавший и использующий его человек, при помощи сенсоров и миллионов данных в открытых источниках, которые он может получить в свое распоряжение за считанные миллисекунды, он способен убедить крупные державы, что их ядерный потенциал становится с каждым днем все уязвимее, подтолкнуть их к гонке вооружений, спровоцировавшей холодную войну, и при возникновении международных напряжений, выливающихся в военные действия, убедить правительства в грозящей опасности. Это может привести к сценарию, вызывающему наибольшее беспокойство: руководители главного штаба могут принимать окончательные решения, например, запускать традиционную атаку (прицельные бомбардировки и т.д.) или ядерную, опираясь исключительно на базу мнений, сгенерированных системами, полностью доверенными искусственному интеллекту и получившими или разработавшими, в сущности, ошибочную информацию.

Корпорация «Рэнд», обслуживающая американские ВВС с 1948 года, недавно собрала крупнейших экспертов по ядерной безопасности, искусственному интеллекту, правительству и промышленности, чтобы проанализировать эту отдаленную, но вызывающую большое беспокойство перспективу и составить доклад, в котором будет перечислен весь спектр рисков. В опубликованном на прошлой неделе докладе подчеркивается, что искусственный интеллект значительно увеличит дееспособность и потенциал теоретической страны А по нанесению ударов по ядерному вооружению теоретической стране Б. Это может подтолкнуть страну Б — предполагаемого возможного врага Соединенных Штатов или Атлантического альянса — радикально переосмыслить «риски и выгоду» от покупки ядерного оружия, запустить свою ядерную программу (как Северная Корея Иран ) или перейти в наступление в условиях международного кризиса. «Даже если искусственный интеллект ненамного улучшит свои способности интегрировать данные по расположению вражеских ракет, это может существенно ослабить государство, пошатнуть его безопасность и угрожать стабильности в условиях кризиса», — утверждается в докладе под редакцией экспертов по оценке международной ситуации.

Северная Корея, Китай Россия имеют на такие случаи мобильные системы запуска, подземные базы и секретные территории для запуска ядерных ударов, осуществляемых при помощи носителей, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами. В подобной ситуации — как опасались во время северокорейского кризиса — у Соединенных Штатов было бы «меньше 15 минут перед возможным запуском, произведенным Северной Кореей», как утверждал в январе генерал американских ВВС Пол Дж. Сельва (Paul J. Selva) (Заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов, высшее звание в аппарате вооруженных сил США).

Эти 15 минут, которые будут даны перед атакой, должны использоваться аналитиками министерства обороны , чтобы избрать ответ на удар. Они должны будут в полной мере использовать данные, предоставленные искусственным интеллектом, который попытается получить всю возможную информацию, чтобы определить местоположение, с которого был осуществлен запуск — и другие вероятные точки запуска — и ответить на нападение, учитывая риск, что будет еще и второй, и третий запуск. Конец равновесию сдерживания и возможный ядерный холокост. После последних событий Северную Корею, объявившую об окончании любых ракетных испытаний и о совместном проекте денуклеаризации полуострова, можно будет перестать считать угрозой, но такая сверхдержава, как Россия, вечный враг США в гонке вооружений, может оценить ситуацию и решить, что ей требуется еще больше ядерного оружия, которое бы гарантировало при необходимости максимальную эффективность и которое было бы чрезвычайно трудно обнаружить, как, например, автономную торпеду «Статус-6».