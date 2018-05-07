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«ВИМ-Авиа» опровергла информацию об исчезновении руководства авиакомпании
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«ВИМ-Авиа» опровергла информацию об исчезновении руководства авиакомпании 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» опровергла информацию об исчезновении руководства.
На прошлой неделе на сайте перевозчика было опубликовано заявление от имени коллектива «ВИМ-Авиа». Там утверждалось, что новый гендиректор авиакомпании Андрей Лайко и его заместитель Дмитрий Богачев не выходят на связь накануне судебного заседания об изменении очередности погашения долга «ВИМ-Авиа».
"Руководство компании заверяет о готовности к заседанию, представлять интересы авиакомпании будет уполномоченный на участие в судебном заседании юрист с многолетним опытом работы в «ВИМ-Авиа», — говорится в сообщении перевозчика.
"ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, — около 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову, которые ранее покинули РФ и были объявлены в международный розыск. Арбитражный суд Татарстана 13 февраля по заявлению связанной с "Татнефтью" компании РНГО ввел в отношении «ВИМ-Авиа» начальную процедуру банкротства — наблюдение.
Суммарная задолженность по зарплате коллективу авиакомпании «ВИМ-Авиа» за период с июля 2017 года по апрель 2018 года составляет около 700 миллионов рублей.
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