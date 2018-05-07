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В Вологде ветеранам ко Дню Победы дарят газовые плиты и колонки
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В Вологде ветеранам ко Дню Победы дарят газовые плиты и колонки 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
В Вологде ветеранам к торжественной дате заменяют газовые плиты и колонки, узнал Sobesednik.ru.
Накануне Дня Победы власти заваливают стариков подарками: нужными, дешевыми, обидными — разными. Например, уже десятый год в Вологде проходит акция по замене газового оборудования в домах ветеранов и участников Великой Отечественной войны.
— Это вопрос не только комфорта ветеранов, но и безопасности жителей всего города, — поясняет вологодский мэр Сергей Воропанов.
В этом году городские власти подарили ветеранам и участникам ВОВ 39 газовых плит и 2 колонки на 550 тысяч рублей.
Плиты и колонки заменяют в порядке поступления заявлений от самих ветеранов или их родственников. Они российского производства, но по сравнению со старой бытовой техникой пенсионеров, конечно, продвинутые: с подсветкой духовки, с электроподжигом и газ-контролем. Стоимость плиты или колонки сопоставима, а то и выше средней вологодской пенсии, поэтому люди таким подаркам к 9 мая, конечно, радуются.
— В этом году мы обеспечили газовой плитой вологжанку Екатерину Снегову, — рассказывает мэр. — Ей 91 год, и за ней ухаживает сын. Он рассказывает, что газовая плита стояла с момента постройки, мама пользовалась ею постоянно, пекла пироги, плита работала исправно, но во время последней проверки специалисты сказали, что плиту надо менять.
Поначалу Екатерине Константиновне было непривычно готовить на новой плите, но теперь она с новой техникой на «ты» и пироги получаются такими же вкусными. Так же и с остальными ветеранами: к хорошему быстро привыкаешь. Да и вообще, подарок нужный. По сравнению с дежурной коробкой конфет и гвоздиками или просроченной банкой сгущенки — дарили в регионах ветеранам и такое — это действительно забота.
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