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Нижегородская ГЭС в I квартале увеличила выработку электроэнергии на 23%
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Нижегородская ГЭС в I квартале увеличила выработку электроэнергии на 23% 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в I квартале 2018 года выработала на 23% больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года. Потребителям поставлено 566,6 млн кВт/ч электроэнергии, сообщается в пресс-релизе ГЭС.
"Значительный рост выработки обусловлен эффективным планированием водно-энергетических режимов в условиях повышенной приточности в период осеннего и зимнего меженного периода 2017 года", — говорится в сообщении.
Суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС в январе-марте 2018 года был на 80% выше нормы.
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