Нижегородская ГЭС в I квартале увеличила выработку электроэнергии на 23%

Нижегородская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро» ) в I квартале 2018 года выработала на 23% больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года. Потребителям поставлено 566,6 млн кВт/ч электроэнергии, сообщается в пресс-релизе ГЭС.

"Значительный рост выработки обусловлен эффективным планированием водно-энергетических режимов в условиях повышенной приточности в период осеннего и зимнего меженного периода 2017 года", — говорится в сообщении.

Суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС в январе-марте 2018 года был на 80% выше нормы.