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Лучшее за день. 6 мая
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Лучшее за день. 6 мая 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Уныние черного юмора от «КиберЛенинки», отсутствие секретов Тутанхамона, формулы смерчей и связь жизни с темной энергией — об этом рассказывает наш ночной дайджест.
Ученые не всегда интересуются исключительно своей темой, ведь в мире науки достаточно исследований, которые могут быть любопытны не только узким специалистам. Этому очень помогает открытое распространение научных знаний, которому способствует, например, научная электронная библиотека «КиберЛенинка». Публикуем топ-10 самых читаемых в апреле статей, размещенных в библиотеке, — об унынии, беспомощности, черном юморе и обзоре литературы.
У Тутанхамона больше нет секретов. По крайней мере, официально объявлено, что никаких секретных комнат в его гробнице найти не удалось.
В России не очень много смерчей, но новые способы описания вихрей торнадо предложены именно у нас.
Хорошо, что в нашей Вселенной темная энергия такая слабая. Будь она поплотнее, и нас с вами бы не было!
Вредит ли сельское хозяйство тропическим лесам? Вредит, и мы знаем как.
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