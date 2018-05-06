Саратовский фестиваль тюльпанов посетили 40 тысяч туристов

"Фестиваль посетили 40 тысяч человек, которые приехали из Саратовской, Самарской и Волгоградской областей, а также из Казахстана ", — сказала собеседница агентства.

Как сообщила пресс-служба губернатора области, гости праздника смогли посетить торговые ряды «Новоузенский бульвар», национальные подворья «Русский размах», «Восточный дастархан», «Кавказский дворик», «Батькин хуторок», была развернута историческая новоузенская ярмарка с различными лавками и трактирами. Желающим предлагали поиграть в старинную русскую игру «Городки», а вблизи Рыбацкого хуторка можно было отведать свежей ухи, вареных раков, купить свежую и сушеную рыбу.

Кроме того, на сельскохозяйственной выставке были представлены лучшие образцы пород крупного рогатого скота, лошадей, овец, кроликов, птиц, голубей. На пруду в этом году организаторы построили настоящий корабль, а на поле рядом с тюльпанной степью прошли конные состязания.

Губернатор области Валерий Радаев заявил, что за три года в Куриловской тюльпанной степи создан настоящий центр событийного туризма, ставший одним из самых привлекательных туристических мест России . По его словам, организаторы в степи, в чистом поле построили фактически туристический городок.

"И в нем мы вновь становимся свидетелями природного чуда — цветущих тюльпанов, и понимаем, насколько богат и красив наш край. Это символ весны, энергии, символ Победы. Сама саратовская земля приветствует героев-освободителей яркими цветами перед 9 Мая. Поэтому этот фестиваль предлагаю назвать «Тюльпаны Победы», — цитирует слова Радаева его пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что фестиваль тюльпанов в Новоузенске открыл «фестивальный сезон» в Саратовской области. Всего в этом году в течение весны, лета и осени в разных уголках региона пройдет свыше 15 мероприятий событийного туризма, в их числе — фестивали клубники в Балаково, ухи в Вольске , розы в Аткарске , дуба в Лысых Горах, мельницы в райцентре Питерка, арбузов в поселке Ровное, мраморного мяса в поселке Александров Гай.

Фестиваль тюльпанов проводился в Новоузенском районе уже третий год подряд. Первый фестиваль в 2016 году собрал около 14 тысяч туристов, а уже на следующий год на этот праздник приехали около 25 тысяч человек. Праздник приурочен к пику цветения в степи редкого вида диких тюльпанов — тюльпанов Геснера (Шренка), занесенных в Красную книгу России.

"Куриловская тюльпанная степь", где проводится фестиваль, является особо охраняемой природной территорией, там запрещено рвать тюльпаны, выкапывать их луковицы, ездить по цветущим полям на автотранспорте и любой мототехнике. Среди тюльпанов не разрешаются пикники, запрещено разжигать костры и мусорить. На этой территории разрешены исключительно научно-исследовательская деятельность, учебно-образовательные экскурсии и экологический туризм.