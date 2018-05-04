Ожидания и реальность: санкции США против Ирана обеспечат нефти «максимальный рывок»

Иран является одним из ведущих добытчиков углеводородов в мире, поэтому в случае санкций США против иранского энергетического комплекса стоимость нефти в моменте может увеличиться довольно резко. «Максимальный рывок» эксперты прогнозируют на уровне 10% от текущих котировок, но скорее всего, рост удержится в пределах 5%.

Санкции США против Ирана

Германией и Мировые цены на нефть сегодня продолжают расти. По мнению аналитиков издания The Wall Street Journal, в ближайшую неделю такие фундаментальные факторы как уровень запасов и добычи отойдут на второй план, потому что нефтяной рынок будет ориентироваться на развитие ситуации вокруг Ирана. Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией Францией намерен не позже 12 мая объявить о планах США по санкциям против Ирана.

«Иран очень крупный производитель нефти и один из мировых лидеров ее добычи, поэтому его присутствие или отсутствие на рынке в связи с санкциями очень важно. До 12 мая угроза санкций является основополагающим фактором, который в перспективе определит стоимость нефти. В случае любого из решений Трампа высока вероятность колебаний нефти.

Не думаю, что они будут кардинальными, но в моменте стоимость нефти может увеличиться довольно резко. «Максимальный рывок» составит до 10%, но скорее всего, рост удержится в пределах 5%. Это будет моментное психологическое решение, дальнейшее движение котировок во многом зависит от деталей введенных или не введенных санкций и дополнительных условий, о которых мы сейчас даже не догадываемся», — предполагает в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» независимый экономический эксперт, автор проекта All economics Антон Шабанов

Прогноз по нефтяным котировкам

Аналитик БКС Экспресс Иван Копейкин в свою очередь тоже соглашается с утверждением, что фундаментальные факторы в ближайшее время отойдут на второй план, уступив влияние на нефть политической составляющей.

«Все-таки Иран обеспечивает довольно большое количество предложения, являясь одним из ведущих добытчиков сырья в мире, поэтому вопрос о санкциях против него очень серьезный. Ограничения против него представляются довольно вероятными, учитывая агрессивный, эмоциональный и непредсказуемый подход президента Трампа к внешней политике. Вопрос лишь в том, какого рода будут ограничения.

Предполагать что-то конкретное здесь довольно сложно, но я считаю, что санкции США не будут напрямую касаться ограничений по добыче нефти. Возможно, Трамп предпочтет более мягкий и лояльный шаг, не став возвращать ограничения против Ирана на нефтяном секторе в прежнем объеме», — прогнозирует Иван Копейкин.

Эксперт также добавляет, что рынки живут ожиданиями и заранее угадывают, как может измениться ситуация и чего им ждать. В последнее время цены на нефть поднимались как раз в основном благодаря ожиданиям новых санкций против Ирана, поэтому они могут и не стать большим сюрпризом для рынка. По прогнозу аналитика БКС Экспресс, сильно выше текущих значений нефтяные котировки не уйдут даже в случае ограничений США. Более того, в среднесрочной перспективе нефть Brent закрепится в диапазоне 70-71 доллар за баррель.