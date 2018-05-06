В сахалинском зоопарке туристы почти до смерти закормили пони и осла

В сахалинском зоопарке от переедания чуть не погибли домашний осел и шетлендский пони, сообщается на официальном сайте зверинца.

«В минувшие праздничные дни специалисты зооветеринарного отдела спасали от гибели домашнего осла и шетлендского пони. Животных буквально вытащили с того света», — говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло это от перекорма по вине посетителей, которые приносят с собой на территорию зоопарка огромное количество еды.

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Так, только 1 мая возле вольера лошадей за один день собрали 20 килограммов различных продуктов, что превышает норму рациона животного в несколько раз. А за четыре праздничных дня, когда зоопарк посетили более пяти тысяч человек, количество продуктов, принесенных посетителями, превысило 80 килограммов.

Животных пытаются накормить картофелем, хлебом, разными видами овощей и фруктов, а также колбасой, чипсами, печеньем и кексами. Специалисты зоопарка предупреждают, что это может погубить животных.

В связи с этим администрация призывает не приносить с собой свои продукты, а также напоминает, что правила подкорма животных можно прочитать как на информационных табличках на территории зоопарка, так и на обратной стороне билета.

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