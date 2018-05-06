Под Самарой изъят арсенал «частной армии»

Также в ангаре находились четыре БТРа, бортовой УАЗ с установленным в кузове сейфом для перевозки больших объемов оружия и высокоточные станки, которые могли использоваться для его переделки.

Сейчас проводятся экспертизы и оперативно-розыскные мероприятия. Так уже установлено, что карабин «Сайга» был переделан для стрельбы очередями.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По оперативной информации, арсенал принадлежит Сергею Марченко , известному в определенных кругах как Марчелло. По данным СМИ и открытых источников, в 90-х он являлся криминальным авторитетом, чьей специализацией были торговля оружием и краденными автомобилями, а также нефтеврезки.

В 1999 г. Марченко «прославился» на всю страну — федеральные СМИ писали о похищении и изнасиловании 13 девушек в его резиденции. Однако сам авторитет к уголовной ответственности привлечен не был. При этом широкую известность получила история с применением в отношении него физического насилия оперативниками милиции, работавшими по этому громкому делу. Два «вершивших возмездие» правоохранителя тогда попали под суд и получили условные сроки.