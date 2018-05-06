Ещё
Волгоградцы назвали старые фундаменты остановок новым чудом света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградцы назвали старые фундаменты остановок новым чудом света 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Остов от старой остановки в Дзержинском районе Волгограда уже четыре месяца мешает местным жителям подходить к трамваям.
— С этим чудом света мы живем уже несколько месяцев, — рассказывает местная жительница Юлия Стоян. — Магазин, в котором можно было отовариться снесли. А убирать фундамент не надо? Оставили нам это «окно в Европу». Довольствуемся. Кстати, раньше здесь была касса, где мы покупали проездные билеты. Чудо света, не иначе.
В конце февраля V1.ru писал, что от небольшого разобранного на части магазина жителям поселка Ангарский оставили лишь небольшой остов, напоминающий очертания остановки.
— Всего за год на Ангарском не осталось ни одной остановки. Первым делом «навели порядок» на Раздольной, — рассказывает местная жительница Юлия Стоян. — До сих пор там негде укрыться от непогоды. — Сначала расправились с ларьками на стороне по направлению в центр, потом на противоположной. Там вообще все перекопали, и в итоге, ожидая транспорт, приходится месить грязь или стоять на проезжей части. Сегодня вот ехала на работу и, к своему удивлению, обнаружила, что за выходные быстренько снесли старый-давний павильон. И бизнесменов прогнали, и людей лишили возможности погреться в теплом помещении в ожидании транспорта. Продавцы всегда разрешали отогреться. Плюс на этой остановке всегда можно было купить проездной.
О сроках сноса оснований старых остановок V1.ru узнает в администрации Волгограда.
v1.ru: последние новости
Контрольно-счетную палату Волгограда возглавил новый председатель На набережной Волгограда от большой воды спасают аттракционы Волгоградцы встают в пробках на новых пунктах досмотра железнодорожного вокзала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой648
Запад отступил от своей позиции по Асаду99
В США рассказали о планах по G228
Скончался Юрий Томошевский7
Бузова сообщила о замужестве129
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение