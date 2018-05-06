Волгоградцы назвали старые фундаменты остановок новым чудом света

Остов от старой остановки в Дзержинском районе Волгограда уже четыре месяца мешает местным жителям подходить к трамваям.

— С этим чудом света мы живем уже несколько месяцев, — рассказывает местная жительница Юлия Стоян. — Магазин, в котором можно было отовариться снесли. А убирать фундамент не надо? Оставили нам это «окно в Европу». Довольствуемся. Кстати, раньше здесь была касса, где мы покупали проездные билеты. Чудо света, не иначе.

В конце февраля V1.ru писал, что от небольшого разобранного на части магазина жителям поселка Ангарский оставили лишь небольшой остов, напоминающий очертания остановки.

— Всего за год на Ангарском не осталось ни одной остановки. Первым делом «навели порядок» на Раздольной, — рассказывает местная жительница Юлия Стоян. — До сих пор там негде укрыться от непогоды. — Сначала расправились с ларьками на стороне по направлению в центр, потом на противоположной. Там вообще все перекопали, и в итоге, ожидая транспорт, приходится месить грязь или стоять на проезжей части. Сегодня вот ехала на работу и, к своему удивлению, обнаружила, что за выходные быстренько снесли старый-давний павильон. И бизнесменов прогнали, и людей лишили возможности погреться в теплом помещении в ожидании транспорта. Продавцы всегда разрешали отогреться. Плюс на этой остановке всегда можно было купить проездной.

О сроках сноса оснований старых остановок V1.ru узнает в администрации Волгограда.