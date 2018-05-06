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Семьдесят семь представителей тайваньской молодежи собрались в провинции Цзянсу для изучения электронной коммерции
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Семьдесят семь представителей тайваньской молодежи собрались в провинции Цзянсу для изучения электронной коммерции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нанкин, 6 мая /Синьхуа/ — В канцелярии по делам Тайваня города Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ корр. Синьхуа выяснил, что 77 представителей тайваньской молодежи в настоящее время принимают участие в проводящихся в этом городе 4-дневных курсах электронной коммерции.
Успешное проведение в Суцяне запуска «Похода тайваньских коммерсантов в электронную коммерцию», а также открытие «Зала известных товаров тайваньских предприятий в JD» в мае 2017 года привлекло внимание предпринимателей с обоих берегов Тайваньского пролива. С целью дальнейшего укрепления и увеличения результатов работы в рамках мероприятий «Похода тайваньских коммерсантов в электронную коммерцию», содействия непрерывному наращиванию предприятиями с тайваньским капиталом движущих сил инновационного развития в декабре 2017 года в Суцяне стартовали ориентированные на тайваньскую молодежь первые курсы навыков электронной коммерции, получившие одобрение со стороны тайваньских молодых людей.
В последние годы индустрия электронной коммерции в Суцяне растет ускоренными темпами. В 2017 году общий объем сделок данной индустрии по городу достиг 102 млрд юаней, количество работающих в нормальном режиме интернет-магазинов превысило 60 тыс., число занятых в них людей превзошло 480 тыс. Экономика электронной коммерции уже стала важным приводом для экономического развития всего города. —0—
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