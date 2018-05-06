Награды вручили семьям фронтовиков

4 мая в Доме Союза кинематографистов прошла встреча ветеранов Великой Отечественной войны. А родственникам погибших героев передали заслуженные награды.

Торжественная встреча накануне Дня Победы стала традицией для ветеранов — она проводится ежегодно благодаря Московскому городскому совету ветеранов войны и труда. Поэтому в центральном зале Дома кинематографистов собралось около полутора тысяч человек. Каждый из собравшихся пришел чествовать победителей, вспоминать погибших героев, сложивших свои головы в борьбе против фашизма. Но главное — в этот день состоялась церемония передачи наград родственникам воинов, которые не получили их во время войны.

— Из-за ожесточенных боев не все солдаты могли получить положенные им медали и ордена. Военное положение обязывало действовать быстро, из-за этого в суматохе большинство наших воинов награждали заочно, — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Борис Бочкин.

Перед началом награждения на сцену были приглашены шестнадцать человек. Все они — дети, внуки и правнуки героев войны. Получить заслуженную медаль, которая не была вручена их героическом предку, — почетное дело. Благодаря помощи военного комиссариата Москвы семьи героев сумели разыскать военные награды, предназначавшиеся их родственникам. Владимир Сонин и Иван Самойленко получили медали своих отцов.

«За мужество и стойкость, проявленные в боях с немецкими захватчиками, приказом командира стрелкового полка в 1944 году был награжден орденом Славы третьей степени Валентин Сонин», — цитата из официального приказа от 1944 года. Сонин Валентин Васильевич был рядовым взвода огнеметчиков.

— Я нашел в открытых источниках в интернете приказ о награждении своего отца, — рассказал Владимир Сонин. — Сразу же обратился в военный архив, где и узнал, что мой отец награду так и не получил. После этого мы отправили запрос в военный комиссариат Москвы, где разобрались в ситуации. И вот нас пригласили на церемонию награждения.

Медали также удостоилась семья Самойленко. Для вручения знака отличия сын ветерана Иван приехал со своими внуками. Его отец 28 августа 1944 года был награжден медалью «За отвагу».

Для Ивана Самойленко вручение медали отца стало знаковым событием. Заслуженный авиатор, прослуживший в Вооруженных силах более тридцати лет, он знает цену любой награде.

— Эта медаль всегда будет служить напоминанием нам о том, советском, народе, который неимоверной ценой победил в страшной войне. Глядя на эту медаль, мои внуки будут помнить моего отца, будут знать о том мужестве, которое стало залогом Победы советского народа, — сказал Иван Самойленко.

После торжественного награждения гостей и ветеранов ждал концерт, на котором звучали известные песни военных лет. Завершила праздник песня композитора Давида Тухманова «День Победы», которая уже давно стала народным гимном 9 Мая.

ПРЯМЫЕ РЕЧИ

Георгий Пашков , заместитель председателя Московского городского совета ветеранов войны и труда:

— Наши встречи позволяют ветеранам войны и труда общаться между собой, делиться проблемами и радостями. Но главное, мы вспоминаем победителей, которые отправлялись бороться с коричневой чумой, тех, кто выжил, и тех, кого уже нет среди нас. Очень важно, чтобы каждый, кто принимал участие в войне, не был забыт. Более того — уважение к ветеранам и память об их подвигах учит уважительно относиться к истории нынешнюю молодежь, которая все чаще интересуется историей и с гордостью смотрит на наших ветеранов. Награждение родственников погибших героев — это дань уважения всем участникам войны.

Вадим Веденин, официальный представитель Военного комиссариата г. Москвы:

— Мы постоянно ведем работу по увековечиванию памяти подвигов советского народа в Великой Отечественной войне. В поисках солдат и их семей, не получивших своих медалей и орденов, нам помогают поисковые отряды, даже обычные люди, которым небезразлична судьба военной истории и нашей победы над фашизмом. Одной из наших задач является розыск и вручение государственных наград, которыми были удостоены наши ветераны, но по каким-то причинам они не были вручены. Работа ведется с возрастающим итогом, на данном этапе более трехсот москвичей уже получили государственные награды за своих родственников, которые были удостоены ими во время Великой Отечественной войны.