«Молодая гвардия»: существовала ли такая организация на самом деле

Исследователи, изучившие историю. «Молодой гвардии» и прочитавшие с роман, говорят, что история эта была придумана два раза: сначала его придумали полицаи, а уж потом, по-своему переработав факты, ее выдумал писатель Александр Фадеев . Он и не скрывал, что написал вымысел, но при этом почему-то оставил реальные фамилии одних молодогвардейцев, сделав их роль более значимой, (например, он сделал из Олега Кошевого главного героя, хотя ничего особенного Кошевой не совершил. Просто в Краснодоне Фадеев жил у матери Кошевого, которая, конечно же, рассказывала писателю о сыне), и убрал в тень настоящих героев, да еще так, чтобы на них упало подозрение в предательстве. После того, как Фадеев получил за роман Сталинскую премию, книга зажила своей жизнью, возвышая одних и калеча судьбы других людей. Есть версия, что именно роман привел сначала к депрессии, а затем и к самоубийству самого Фадеева. В Центральном архиве Главного управления ФСБ есть 28 томов дела №20056 — это материалы следствия по обвинению палачей, расправившихся с молодогвардейцами. Добравшиеся до этих материалов в девяностых годах журналисты не оставили камня на камне в истории «Молодой гвардии», но время ставит все на свои места, и теперь подвиг молодогвардейцев звучал по новому.

Делали, что могли

Да, организация была не такой большой, но она была, это факт. Подростки слушали радио, распространяли сводки Совинформбюро, расклеивали листовки. Валерия Борц вспоминала, что 7 ноября молодогвардейцы сумели вывесить флаги на конторе шахты и на крыше клуба. Люба Шевцова, Сергей Тюленин и Витя Лукьянченко сожгли биржу труда, где лежали списки молодежи, которую гитлеровцы хотели увезти в рабство. Ребята освобождали военнопленных и угоняли скот у немцев. Это очень много, если учесть, что им было по 16–17 лет, и ими никто не руководил. Сразу после освобождения Краснодона были составлены списки погибших — их было 52 человека. Но сколько ребят реально принимали участите в борьбе? Валерия Боруц рассказала, что в августе 1942 года в группе «Молот» было шесть человек: Виктор Третьякевич, Тюленина, Шевцова, Кошевой, Иван Земнухов, Ульяна Громова. Существовало несколько таких групп, но вряд ли за полгода организация могла сильно разрастись.

А кто предал?

По воспоминаниям молодогвардейца Василия Левашова, раскрыли их случайно: в декабре 1942-го года ребята ограбили грузовик с подарками для немцев. Вскоре полицаи задержали 12-летнего мальчишку с немецкими сигаретами, он рассказал, что сигареты ему дал Евгений Мошков. Нагрянули на квартиру Мошкова и нашли там немецкие продукты, сразу же арестовали коллег Мошкова по клубу — Третьякевича и других. У Тоси Мащенко увидели письмо Ольги Лядской, в котором она называла работу в Германии рабством, арестовали и ее. Девушка испугалась угроз и назвала фамилии знакомых одну за другой. В деле есть ее признание: «Я назвала лиц, которых подозревала в партизанской деятельности: Кoзырева, Трeтьякевича, Никoлаенко… я выдала подругу Мaщенко — Бoрц». Полицаи хватали всех, появилась редкая возможность отличиться и «раскрыть» подполье, дело росло как снежный ком, под арест попал сын местного бургомистра Жора Стаценко, который тоже написал список неблагонадежных. Предателем оказался Геннадий Почепцов, он действительно сам выдал многих, но в тот момент они уже были задержаны. Он выдал группу в Первомайском поселке, весь штаб и командира своей «пятерки» — Попова. Сами полицаи пытались очернить Витю Третьякевича — за то, что никого не выдал и стойко переносил пытки. Очевидно, по этому ложному следу пошел и писатель Фадеев, в его предателе Стаховиче односельчане узнавали Третьякевича, что осложнило жизни его семье. Левашов считал, что гитлеровцы узнали фамилии из списков работников клуба, которым руководил Мошков. Он делал списки для биржи, ведь работникам клуба полагалась «бронь» от работ в Германии. Был еще один предатель — Гурий Фадеев, который работал у немцев геологом и был информатором. Он выдал полицаям Ваню Земнухова и Кошевого. Судьба этих людей была печальна: Почепцова расстреляли, Ольга Лядская до 1956 года сидела по лагерям, а потом была освобождена из-за тяжелой формы туберкулеза. Она вернулась домой и никто из друзей ее не осудил. Гурию Фадееву дали 25 лет лагерей, Жора Стаценко получил 15 лет, затем ему скостили до пяти, а потом по показаниями Василия Левашова вину сняли.

Судьба молодогвардейцев