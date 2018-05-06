«Комитет ста» обсудил вопросы китайско-американских торгово-экономических отношений

Сан-Франциско , 5 мая / Синьхуа / — Сообщество выдающихся этнических китайцев в США «Комитет ста» сегодня в городе Санта-Клара в Силиконовой долине в штате Калифорния провело 27-ю ежегодную встречу. Ее участники обсудили вопросы китайско-американских торгово-экономических отношений, влияния «Пояса и пути» на рост мировой экономики и сотрудничества двух стран в области инноваций.

Темой встречи в этом году стала «Силиконовая долина: мост между США и Китаем ». Во встрече приняли участие более 500 представителей политических, коммерческих, научных и научно-технических кругов.

Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ Цзинь Лицюнь, выступая на встрече, заявил, что АБИИ помогает в строительстве инфраструктуры в экономически относительно отсталых странах, поощряя их экономическое развитие, создавая новые торговые возможности, а развитые страны также получат пользу от этого.

"Комитет ста" основан в 1990 году для усиления взаимного понимания и связей между народами Китая и США. В настоящее время в него входит более 150 этнических китайцев, имеющих гражданство США и добившихся превосходных успехов в различных сферах. —0—