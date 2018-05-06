И.о. главы ЦРУ может отказаться от поста из-за пыток

Исполняющая обязанности главы ЦРУ Джина Хаспел может отказаться от поста руководителя управления в связи с озабоченностью, которую ряд высокопоставленных лиц в Белом доме выразил в связи с ее участием в программе допросов, которая включала в себя методы, рассматриваемые как пытки, передает Washington Post

По словам источников издания, Хаспел выразила заинтересованность в отказе от должности, в случае, если это поможет избежать слушаний, которые могут нанести вред как репутации ЦРУ, так и ее собственной.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп решил продолжить оказывать поддержку Хаспел на фоне складывающейся ситуации, сказав, что поддержит любое ее решение.

Ранее сообщалось, что Хаспел пообещала отказаться от пыток.