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И.о. главы ЦРУ может отказаться от поста из-за пыток
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И.о. главы ЦРУ может отказаться от поста из-за пыток 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: The OSS Society/youtube.com
Исполняющая обязанности главы ЦРУ Джина Хаспел может отказаться от поста руководителя управления в связи с озабоченностью, которую ряд высокопоставленных лиц в Белом доме выразил в связи с ее участием в программе допросов, которая включала в себя методы, рассматриваемые как пытки, передает Washington Post.
По словам источников издания, Хаспел выразила заинтересованность в отказе от должности, в случае, если это поможет избежать слушаний, которые могут нанести вред как репутации ЦРУ, так и ее собственной.
Сообщается, что президент США Дональд Трамп решил продолжить оказывать поддержку Хаспел на фоне складывающейся ситуации, сказав, что поддержит любое ее решение.
Ранее сообщалось, что Хаспел пообещала отказаться от пыток.
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