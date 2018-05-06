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«Пожелаем удачи нашему кораблю»: статую богини Ники установили на здание яхт-клуба на ВИЗе
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«Пожелаем удачи нашему кораблю»: статую богини Ники установили на здание яхт-клуба на ВИЗе 

e1.ru 38 минут назад
Фото: e1.ru
На здании яхт-клуба «Коматек» на Визовском водохранилище поставили скульптуру богини Ники. Само здание напоминает корабль, и статуя должна была занять свое место на его символической носовой части. Осенью крылатую женщину установили на временном месте, и до сегодняшнего дня она ждала своего часа.
— Мы решили, что символом яхт-клуба будет богиня Ника, — рассказала E1.RU специалист по связям с общественностью яхт-клуба «Коматек» Яна Мальцева. — В древнегреческой мифологии она — богиня победы, и мы решили сделать ее хранительницей клуба. Она долго ждала свое место, но сейчас уже завершающая стадия строительства, и ее монтируют на место.
Теперь богиня Ника смотрит лицом на Верх-Исетский пруд.
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