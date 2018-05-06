Владельцу этого Subaru Forester можно только посочувствовать

Уссурийске детей застали за непотребным занятием — они скручивали колпаки у внедорожника, сообщает PRIMPRESS.

«Владельцу форика можно только посочувствовать», — подписал фотографию уссурийский блогер Марк Чернослив

Подписчики блогера отметили актуальность этой проблемы для Приморья. При этом пользователи не понимают, для чего дети это делают.

«Началось, надо снова затягивать плоскачами, чтоб не скрутили, за лето 4 комплекта свинтили, пока не затянул».

«Вообще не понимаю, зачем оно им надо. У меня тоже два скрутили».

«У меня тоже два красненьких скрутили с задних колес».

Впрочем, нашлись среди юзеров и те, кто не увидел в этом ничего необычного и предосудительного.

«И что тут такого супер ужасного? Как по мне, мелкое хулиганье, у каждого в детстве бывает».

«Да ладно вам, все так делали) поставьте обычные колпачки и не пудрите себе и своему кошельку мозги)»