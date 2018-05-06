Ещё
Владельцу этого Subaru Forester можно только посочувствовать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владельцу этого Subaru Forester можно только посочувствовать 

Primpress 50 минут назад
Фото: Primpress
В Уссурийске детей застали за непотребным занятием — они скручивали колпаки у внедорожника, сообщает PRIMPRESS.
«Владельцу форика можно только посочувствовать», — подписал фотографию уссурийский блогер Марк Чернослив.
Подписчики блогера отметили актуальность этой проблемы для Приморья. При этом пользователи не понимают, для чего дети это делают.
«Началось, надо снова затягивать плоскачами, чтоб не скрутили, за лето 4 комплекта свинтили, пока не затянул».
«Вообще не понимаю, зачем оно им надо. У меня тоже два скрутили».
«У меня тоже два красненьких скрутили с задних колес».
Впрочем, нашлись среди юзеров и те, кто не увидел в этом ничего необычного и предосудительного.
«И что тут такого супер ужасного? Как по мне, мелкое хулиганье, у каждого в детстве бывает».
«Да ладно вам, все так делали) поставьте обычные колпачки и не пудрите себе и своему кошельку мозги)»
Primpress: последние новости
Такого в пробке приморцы еще не видели «Кукурузный план» почти выполнен приморскими фермерами «Внезапно во Владивостоке отменили пошлины на ввоз японских авто»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой572
Умер Юрий Томошевский1
Эрдоган выступил с заявлением по Сирии165
Хабенский устроил перепалку с журналисткой115
Бузова сообщила о замужестве118
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение