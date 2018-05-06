Почему мужских особей столько же, сколько и женских

Вы никогда не задумывались о том, почему природа избрала именно такое соотношение самцов и самок, которое мы сейчас наблюдаем? Если кратко, то это результат длительной эволюции, которая предопределила итоговые показатели для разных видов.

Родоначальником исследований в области эволюции соотношения полов считают Рональда Фишера — именно он сформулировал одноименный принцип. Биолог пришел к выводу, что родительские затраты на оба пола должны быть равными. Иными словами, чем «дороже» обходятся родителям потомки данного пола, тем их меньше производится.

Еще раньше похожее предположение высказывал Чарльз Дарвин в первом издании «Происхождения человека». Впрочем, последующие работы указали на недостатки данного подхода, дав возможность появиться и другим.

Ну а ответить на все интересующие эволюционистов вопросы, связанные с соотношением полов, помогут лишь новые исследования.