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«Бессмертный полк»: в Англии сотни людей прошли с портретами героев
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«Бессмертный полк»: в Англии сотни людей прошли с портретами героев 

Мир24 44 минуты назад
В трех городах Англии прошли акции «Бессмертный полк», в которых приняли участие сотни человек, передает ТАСС.
Самое многочисленное шествие прошло в Манчестере.
«Шествие прошло очень по-доброму, без каких-либо инцидентов, в нем приняли участие до 200 человек», — сказал представитель посольства РФ в Лондоне.
Участники марша собрались на центральной площади Манчестера, где расположен монумент павшим в Первой и Второй мировых войнах и в других вооруженных конфликтах. К акции присоединились представители российской общины, а также лорд-мэр Эдди Ньюман. Он обратился к собравшимся и подчеркнул, что победа над фашизмом стала совместным достижением СССР и Великобритании, и что советские люди заплатили крайне высокую цену за нее.
Шествия состоялись также в городах центральной Англии.
«В Дерби в марше приняли участие около 60 человек, а в Мансфилде еще больше — около 80. Что самое отрадное — состав участников меняется, приходят новые люди. К акции присоединились представители местного отделения «Британского легиона», организации ветеранов войны Соединенного Королевства, мэр города Дерби», — отметил координатор «Бессмертного полка» Дерби Михаил Фролов.
В Лондоне уже в третий раз в истории «Бессмертный полк» пройдет в День Победы. Шествие стартует с Трафальгарской площади. В прошлом году с портретами родных прошли более трех тысяч человек.
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