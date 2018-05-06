Народный календарь. 7 мая. Маета, уйди прочь

В этот день вспоминают нескольких святых Евсевиев. Один из них жил в I веке, второй был казнен в начале IV века императором Диоклетианом, а третий в IV веке стал отшельником.

В народе 7 мая называют также Евсеев день, Стратилат, Савва. Поговаривали, что в этот день к людям пристает маета (изнуряющая работа — прим. ВМ). От нее можно было избавиться, совершая молитвы святой Елизавете-чудотворнице и умываясь святой водой.

В народе также была на слуху фраза «пришел Евсей — овсы сей». В это время начинали сеять овес на полях, при этом ожидая наступления ночных морозов. Крестьяне пытались предсказывать время посева и плодовитость, урожайность разными способами. Например, если распустилась береза, то пора сеять овес. Если много комаров, то стоит ждать богатого урожая. А если с ивы и лозы пух летит, то пришло время сеять поздний овес.

Также 7 мая крестьяне окончательно провожали зиму, отмечая праздник Пролетья. В этот день проводили различные обряды, пробуждая таким образом землю. В народе особенно прославляли Майю Златовласку, которая являлась Матерью всех богов. Так, в ее честь зажигали огонь, символизирующий возвращение летних дней.

Именины в этот день отмечают Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Фома.

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