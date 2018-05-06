Саудовские ПВО перехватили две ракеты, запущенные из Йемена, сообщили СМИ

По его информации, ракеты были запущены из места вблизи города Саада на севере Йемена, их удалось сбить сразу в момент проникновения в саудовское воздушное пространство. При этом никто не пострадал.

Хуситы сообщили через принадлежащее им агентству «Саба», что ракеты были выпущены по «экономическим целям Наджрана».