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Саудовские ПВО перехватили две ракеты, запущенные из Йемена, сообщили СМИ
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Саудовские ПВО перехватили две ракеты, запущенные из Йемена, сообщили СМИ 

РИА Новости 9 минут назад
ДОХА, 6 мая — РИА Новости. Противовоздушная система обороны Patriot Саудовской Аравии ликвидировала в воскресенье две ракеты, запущенные по провинции Наджран с территории Йемена йеменскими мятежниками из движения «Ансар алла» (хуситы), сообщил саудовский новостной портал «Аль-Аджиль ».
По его информации, ракеты были запущены из места вблизи города Саада на севере Йемена, их удалось сбить сразу в момент проникновения в саудовское воздушное пространство. При этом никто не пострадал.
Хуситы сообщили через принадлежащее им агентству «Саба», что ракеты были выпущены по «экономическим целям Наджрана».
Саудовская Аравия с 2015 года участвует в операциях военной арабской коалиции против хуситов в Йемене на стороне правительства Абд Раббу Мансура Хади, в ответ на это мятежники регулярно обстреливают ее территорию ракетами. —0-
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