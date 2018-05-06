Саудовские ПВО перехватили две ракеты, запущенные из Йемена, сообщили СМИ 

ДОХА, 6 мая — РИА Новости. Противовоздушная система обороны Patriot Саудовской Аравии ликвидировала в воскресенье две ракеты, запущенные по провинции Наджран с территории Йемена йеменскими мятежниками из движения «Ансар алла» (хуситы), сообщил саудовский новостной портал «Аль-Аджиль ».
По его информации, ракеты были запущены из места вблизи города Саада на севере Йемена, их удалось сбить сразу в момент проникновения в саудовское воздушное пространство. При этом никто не пострадал.
Хуситы сообщили через принадлежащее им агентству «Саба», что ракеты были выпущены по «экономическим целям Наджрана».
Саудовская Аравия с 2015 года участвует в операциях военной арабской коалиции против хуситов в Йемене на стороне правительства Абд Раббу Мансура Хади, в ответ на это мятежники регулярно обстреливают ее территорию ракетами. —0-