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ПВО Саудовской Аравии перехватила ракеты, запущенные по Эр-Рияду
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ПВО Саудовской Аравии перехватила ракеты, запущенные по Эр-Рияду 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Противовоздушная оборона Саудовской Аравии перехватила баллистические ракеты, запущенные с территории Йемена. По данным местных СМИ, основной удар пришелся по столице государства Эр-Рияду, где очевидцы слышали разрывы. Еще один заряд был направлен на провинцию Джизан, но и он был уничтожен.
Представители группировки «Ансар Аллах» заявили, что действительно запустили две ракеты класса «Бадр-1», но не по Эр-Рияду, а по элементам противовоздушной обороны в Джизане, пишет агентство ТАСС.
Саудиты регистрируют увеличение количества обстрелов со стороны мятежников из Йемена. Под удары попадают и ближайшие провинции, и столица Саудовской Аравии. Всего за время вооруженного конфликта ПВО Королевства перехватила более 100 ракет.
Например, в конце марта 2018 года группировка «Ансар Аллах» запустила семь ракет. ПВО их уничтожила, однако обломки упали на жилой дом. Один человек погиб, еще двое получили ранения.
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