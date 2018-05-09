ПВО Саудовской Аравии перехватила ракеты, запущенные по Эр-Рияду

Представители группировки «Ансар Аллах» заявили, что действительно запустили две ракеты класса «Бадр-1», но не по Эр-Рияду, а по элементам противовоздушной обороны в Джизане, пишет агентство ТАСС

Саудиты регистрируют увеличение количества обстрелов со стороны мятежников из Йемена. Под удары попадают и ближайшие провинции, и столица Саудовской Аравии. Всего за время вооруженного конфликта ПВО Королевства перехватила более 100 ракет.

Например, в конце марта 2018 года группировка «Ансар Аллах» запустила семь ракет. ПВО их уничтожила, однако обломки упали на жилой дом. Один человек погиб, еще двое получили ранения.