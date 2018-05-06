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Отношения России и США описали цитатой из «Игры престолов»
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Отношения России и США описали цитатой из «Игры престолов» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Экс-командующий американским эсминцем Брайан Макграт описал отношения России и США фразой из «Игры престолов»: «Зима близко».
«Цитируя Неда Старка: «Зима близко», — сказал Макграт в интервью изданию The Washington Post, передает RT.
Он заявил, что у него складывается ощущение, что «ревизионистские силы в России» настроены противостоять США «во многих направлениях», при этом военное противостояние становится одним из самых популярных.
В конце апреля в МИД России отметили, что Запад занимается негативным мифотворчеством в отношении Москвы и вокруг этого выстраивает свою политику, ставя под угрозу вопрос безопасности в Европе.
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