Отношения России и США описали цитатой из «Игры престолов»

Экс-командующий американским эсминцем Брайан Макграт описал отношения России США фразой из «Игры престолов»: «Зима близко».

«Цитируя Неда Старка: «Зима близко», — сказал Макграт в интервью изданию The Washington Post, передает RT.

Он заявил, что у него складывается ощущение, что «ревизионистские силы в России» настроены противостоять США «во многих направлениях», при этом военное противостояние становится одним из самых популярных.